Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului din Lituania

Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială în Lituania, anunță Președinția R. Moldova într-un comunicat. Președinta va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius.

Maia Sandu va vizita țara baltică la invitația președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.

„Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut. Cu acest prilej, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne”, a explicat Președinția.

Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu omologul lituanian, cu Prim-ministra Inga Ruginienė și cu Președintele Parlamentului, Juozas Olekas.