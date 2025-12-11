Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru, unde va întrevederi cu președintele țării și președintele Camerei Reprezentanților

Președinta Maia Sandu va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, anunță Președinția printr-un comunicat.

Șefa statului va fi găzduită de președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou.

„Discuțiile vor fi axate pe parcursul european al R. Moldova și următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, vor fi abordate oportunități de extindere a cooperării bilaterale”, a precizat Președinția.

Ultima vizită de lucru a Maiei Sandu a fost pe 4 noiembrie la Bruxelles.

Atunci șefa statului s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alții oficiali de rang înalt.

Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, a fost prezentat Raportul de Extindere, „document care a reflectat progresele din ultimul an ale R. Moldova în următorul european”.