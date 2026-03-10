Maia Sandu se numără printre membrii de onoare ai Ordinul European de Merit, anunțați de președinta Parlamentul European, Roberta Metsola

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se numără printre membrii de onoare ai Ordinul European de Merit, după ce astăzi, 10 martie, președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, a anunțat numele primilor laureați ai Ordinului European de Merit, „care au adus contribuții semnificative la integrarea europeană”, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului European.

„Europa a fost întotdeauna construită de oameni. Eliminarea diviziunilor, înlăturarea barierelor, răsturnarea dictaturilor și depășirea crizelor pentru un viitor mai bun pentru continentul nostru. Acest angajament european merită să fie recunoscut. Prin Ordinul European de Merit, le aducem un omagiu celor care nu doar au crezut în Europa, ci au contribuit activ la construirea acesteia”, a declarat Metsola cu ocazia anunțului primilor laureați.

Laureații anunțați au fost aleși de comitetul de selecție compus din președinta Metsola, vicepreședintele PE Sophie Wilmès și Ewa Kopacz, Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta, personalități europene eminente. Propunerile de numire au provenit de la șefi de stat sau de guvern, de la președinți ai parlamentelor naționale și de la președinți ai instituțiilor UE.

Membri distinși ai Ordinului European de Merit

– Angela Merkel, fost cancelar federal al Germaniei

– Lech Wałęsa, fost lider al Solidarnosc și fost președinte al Republicii Polone

– Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Membri de onoare ai Ordinului European de Merit.

– Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei

– Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European

– Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei

– Sauli Niinistö, fost președinte al Finlandei și fost președinte al Parlamentului Finlandei

– Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun

– Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fost Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului

– Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

– Javier Solana y de Madariaga, fost Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate

– Wolfgang Schüssel, fost cancelar federal al Austriei

– Jean Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene

Membri ai Ordinului European de Merit

– José Andrés, chef și fondator al ONG-ului „World Central Kitchen”

– Giannis Antetokounmpo, jucător de baschet

– Marc Gjidara, avocat și savant

– Sandra Lejniece, medic, om de știință și lider academic

– Oleksandra Matviichuk, avocată în domeniul drepturilor omului

– Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, fostă membră a Camerei Deputaților din Luxemburg, fostă deputată în Parlamentul European

– Paul David Hewson, cunoscut sub numele de Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton și Laurence Joseph Mullen Jr, muzicieni și membri ai formației U2

Parlamentul European scrie că anul trecut, cu ocazia celei de a 75-a aniversări a Declarației Schuman, Biroul Parlamentului European a decis să instituie prima distincție europeană de acest tip acordată de o instituție a UE; o distincție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați.

În urma anunțului de astăzi, laureații vor fi invitați la o ceremonie oficială de decernare a premiilor care va avea loc în timpul sesiunii plenare din 18-21 mai de la Strasbourg.