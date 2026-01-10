Maia Sandu, mesaj în susținerea poporului iranian

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere a protestatarilor din Iran. „Moldova este solidară cu ei”, a subliniat șefa statului într-un mesaj pe platformat X.

„Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele lor. Moldova este solidară cu ei”, se arată în mesajul publicat de Maia Sandu pe platforma X.

Protestele au izbucnit la sfârșitul anului 2025, în zeci de orașe iraniene, inclusiv Teheran, Mashhad, Tabriz și Qom, după o depreciere bruscă a monedei naționale cu peste 40%, pe fondul evoluției economice slabe. Aceste rezultate au declanșat inițial nemulțumirea comercianților dintr-un bazar din capitala Teheran.

Deși protestele inițiale s-au concentrat pe economie, acestea s-au transformat incluzând slogane îndreptate direct împotriva autorităților. Protestatrii cer sfârșitul Republicii Islamice și, în multe locuri, restaurarea monarhiei. Iranieni din toată țara și din toate categoriile sociale și-au manifestat furia față de instituția clericală care i-a condus timp de aproape jumătate de secol.

Prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a difuzat un nou mesaj către poporul iranian, îndemnând la presiuni mai mari asupra puterii și la grevă generală. El a îndemnat poporul să iasă în stradă cu steaguri, imagini și simboluri naționale. Prințul moștenitor a mai transmis și alte mesaje și îndemnuri, care au ajuns la public inclusiv prin difuzarea clandestină, conexiunea la Internet fiind acum tăiată pe întreg teritoriul țării.

Președintele statelor Unite (SUA), Donald Trump, a emis vineri un nou avertisment liderilor iranieni, în timp ce videoclipurile arătau proteste antiguvernamentale care izbucneau în toată țara, iar autoritățile opreau accesul la internet pentru a reduce nemulțumirile în creștere, scrie Reuters.