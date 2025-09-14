Maia Sandu, la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova”
Președinta Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor, anunță Președinția. Șefa statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru R. Moldova.
Maia Sandu a participat la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă la Potsdam, Germania, care a găzduit reprezentanți ai diasporei din mai multe state, precum și ai societății civile din R. Moldova.
„Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la fel și noi, moldovenii. Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă”, a declarat Maia Sandu.
Președinta a accentuat că, în contextul actual, moldovenii de pretutindeni trebuie să dea dovadă de conștientizare, integritate și curaj, subliniind rolul fiecărui cetățean în deciziile cruciale pentru viitorul țării.
„Alegerile pe care le facem acum vor decide dacă vom reuși să construim o țară puternică, unită și respectată în lume — o Moldovă care, într-un viitor apropiat, va fi parte a Uniunii Europene”, a adăugat șefa statului.