Maia Sandu, la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova”

Președinta Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor, anunță Președinția. Șefa statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru R. Moldova.

Maia Sandu a participat la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă la Potsdam, Germania, care a găzduit reprezentanți ai diasporei din mai multe state, precum și ai societății civile din R. Moldova.

„Familiile nu stau mereu sub același acoperiș, dar rămân familii — la fel și noi, moldovenii. Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a accentuat că, în contextul actual, moldovenii de pretutindeni trebuie să dea dovadă de conștientizare, integritate și curaj, subliniind rolul fiecărui cetățean în deciziile cruciale pentru viitorul țării.