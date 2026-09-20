Maia Sandu, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială: „Dumneavoastră faceți din omenie o profesie”

Peste 1800 de profesioniști din domeniul protecției sociale, reprezentanți ai autorităților publice, organizațiilor internaționale, societății civile, mediului academic și partenerilor de dezvoltare s-au reunit duminică, 20 septembrie, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială, organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale.

La deschiderea Forumului, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere pentru profesioniștii din domeniul protecției sociale și a evidențiat importanța muncii pe care aceștia o desfășoară zi de zi în sprijinul oamenilor și comunităților.

„Sărbătoarea profesională de astăzi este, întâi de toate, despre o valoare fundamentală care stă la temelia oricărei comunități – omenia. Omenia înseamnă să nu rămânem indiferenți atunci când cineva de lângă noi trece printr-o situație grea. Să-i vedem dincolo de problema cu care se confruntă, să-i respectăm demnitatea și să încercăm să-l ajutăm să meargă înainte.

Dumneavoastră faceți din omenie o profesie, sunteți alături de copiii care au nevoie de siguranță, de oamenii în vârstă care nu se mai pot descurca singuri, de persoane cu dizabilități care au nevoie de sprijin pentru a putea duce o viață cât mai independentă.”, a declarat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

În continuare, Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat principalele progrese înregistrate în transformarea sistemului de protecție socială și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare.

„În ultimii ani am făcut pași importanți pentru ca serviciile să fie mai aproape de oameni, pentru ca profesioniștii din domeniu să aibă mai mult sprijin și pentru ca fiecare persoană care are nevoie de ajutor să poată beneficia de servicii de calitate. Dar știm că mai avem mult de lucru. Următoarea etapă înseamnă să continuăm transformarea sistemului, să investim în oameni și în servicii și să construim un sistem de protecție socială care răspunde mai bine nevoilor oamenilor. Vă mulțumesc tuturor celor care, prin munca dumneavoastră contribuiți la acest efort și la o societate în care nimeni nu este lăsat în urmă.”, a declarat Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

În cadrul Forumului au fost abordate patru teme majore pentru dezvoltarea protecției sociale: protecția copilului și sprijinirea familiei, dezvoltarea serviciilor comunitare și profesionalizarea sistemului, egalitatea de șanse și schimbările demografice, precum și transformările de pe piața muncii.

Au fost recunoscute contribuțiile în domeniul protecției copilului și familiei, serviciilor sociale, incluziunii persoanelor cu dizabilități, protecției persoanelor în etate, prevenirii și combaterii violenței și traficului de ființe umane, muncii și ocupării, precum și bunele practici dezvoltate în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială.

Totodată, au fost oferite premii speciale și diplome pentru contribuția societății civile, a mediului academic și a partenerilor care sprijină dezvoltarea sistemului de protecție socială din R. Moldova.