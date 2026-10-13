Despre ce sunt clusterele II și III, care urmează a fi deschise astăzi la Luxemburg?

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, R. Moldova deschide negocierile oficiale de aderare la UE pe două grupuri de capitole: clusterul II, care se referă la piața internă, și clusterul III, cu privire la competitivitate și creștere incluzivă.

Clusterul II cuprinde nouă capitole:

Libera circulație a mărfurilor

Libera circulație a lucrătorilor

Drepturile de stabilire și libertate de a presta servicii

Libera circulație a capitalului

Dreptul societăților comerciale

Dreptul proprietății intelectuale

Politica concurenței

Servicii financiare

Protecția consumatorilor și sănătate publică

„În mare parte clusterul II ține de cele patru libertăți de circulație în cadrul spațiului european și anume a persoanelor, bunurilor, servicilor și capitalurilor. Pentru cetățeni aceasta înseamnă mai multe oportunități de afaceri și muncă în UE, produse mai sigure și o protecție mai bună a consumatorilor. Pentru companii înseamnă accesul la o piață de peste 450 de milioane de consumatori, reguli mai clare și oportunități mai mari de investiții”, a explicat viceprim-ministra.

Clusterul III are 8 capitole:

Societatea informațională și mass-media

Fiscalitate

Politica economică și monetară

Politica socială și a muncii

Politica industrială și antreprenorială

Știință și cercetare

Educație și cultură

Uniunea Vamală

Ce sunt clusterele și capitolele de negociere în procesul de aderare la UE

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere.

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept; piața internă; competitivitate și creștere economică; agenda verde și infrastructură; agricultură și resurse; relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.