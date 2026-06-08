Maia Sandu îl felicită pe Nikol Pașinian pentru victoria la alegerile parlamentare: „Moldova și Armenia împărtășesc un angajament față de pacea și stabilitatea în Europa”

Președinta Maia Sandu l-a felicitat pe premierul Armeniei, Nikol Pașinian, pentru victoria la alegerile parlamentare a partidului de guvernământ „Contractul Civic”, pe care îl conduce. Partidul a ieșit pe prima poziție, cu 49,81% din sufragii. Mai mulți lideri europeni l-au felicitat pe Pașinian.

„Felicitări sincere lui Nikol Pașinian pentru victoria electorală, obținută în ciuda unei interferențe străine masive. Moldova și Armenia împărtășesc un angajament față de pacea și stabilitatea în Europa și aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm îndeaproape în anii următori”, a scris Maia Sandu pe X.

După partidul de guvernământ „Contractul Civic”, pe locul al doilea s-a clasat alianța pro-rusă „Armenia Puternică”, fondată de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, care a acumulat 23,35% din sufragii. Blocul „Armenia”, condus de fostul președinte al țării, Robert Kocearian, a obținut 9,96% din voturi și ocupă poziția a treia.

Liderii europeni, mesaje de susținere pentru Pașinian

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat luni pe premierul armean Nikol Pașinian pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare, subliniind că UE este „alături de Armenia”, relatează Agerpres.

„Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică, ce se apropie din ce în ce mai mult de Europa. Spiritul Revoluției de Catifea pe care ați condus-o în 2018 este viu și sănătos”, a scris ea pe platforma X.

Alegerile de duminică vin după ani de profunde tulburări în Armenia, de când Pașinian a ajuns la putere în urma protestelor din 2018 și a promisiunii sale de a destructura sistemul oligarhic post-sovietic.

Armenia a ales un „viitor european” în ciuda „presiunilor puternice din partea Rusiei”, a declarat și șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat pe premierul armean Nikol Pașinian pentru „victoria covârșitoare” a partidului său în alegerile parlamentare, declarând că dorește să sprijine „apropierea de Europa” a acestei națiuni din Caucaz, pe măsură ce se îndepărtează tot mai mult de sfera de influență a Moscovei.

„Sunt încântat să continui să lucrez alături de dumneavoastră pentru a consolida în continuare cooperarea în slujba popoarelor noastre, pentru a sprijini pacea și suveranitatea Armeniei și pentru a susține impulsul apropierii de Europa”, a scris președintele francez pe X

Partidul de guvernământ „Contractul Civic”, condus de premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a obținut 49,81% din voturi la alegerile parlamentare desfășurate pe 7 iunie, potrivit rezultatelor finale.