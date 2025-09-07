Maia Sandu, despre cel mai mare atac al Rusiei asupra Ucrainei: „Moldova este alături de Ucraina împotriva acestei terori”

Președinta Maia Sandu a condamnat, printr-un mesaj pe platforma X, atacul rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 7 septembrie. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone de tip Shahed, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă.

„Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni și mii de rachete care ucid civili la întâmplare. Atacul de aseară asupra Kievului a ucis oameni nevinovați, inclusiv un bebeluș, și a incendiat clădirea Guvernului. Moldova este alături de Ucraina împotriva acestei terori”, a scris președinta Maia Sandu pe X.

Rusia a lansat sute de drone de atac și rachete asupra orașelor ucrainene în noaptea de 6-7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidențiale din Kiev, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent.

Cel puțin două persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 1 an, și alte 17 au fost rănite în atacurile asupra capitalei, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Oficialii au raportat că un incendiu a izbucnit în clădirea Guvernului Ucrainei. Oficialii de la Kiev au avertizat inițial despre apărarea aeriană activă în jurul orei 23:30, ora locală. Exploziile au fost auzite ulterior de jurnaliștii Kyiv Independent aflați la sol în jurul orei 3:30 dimineața.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că Rusia a lansat 805 drone de tip Shahed în timpul atacului, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă.