Maia Sandu condamna atacul din Sydney și transmite solidaritate comunității evreiești

Șefa statului a transmis un mesaj de condolianțe victimelor atacului de pe o plajă din Sydney, Australia, care a vizat comunitatea evreiască, care sărbătorește Hanukkah. Potrivit informațiiloe apărute în presă, cei doi bărbați înarmați au omorât cel puțin 12 persoane.

„Profund șocați de atacul violent din Sydney, produs în prima zi a sărbătorii Hanukkah. Gândurile noastre sunt alături de victime, de familiile acestora și de comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume. Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre”, a scris președinta pe platforma X.

Unul dintre atacatori se numără printre morți, în timp ce al doilea este în stare critică, a anunțat poliția locală într-un comunicat. 29 de persoane au fost transportate la spital, printre care și doi ofițeri de poliție, au declarat autoritățile. Poliția investighează dacă au fost implicați și alți atacatori.

„Acesta este un atac țintit asupra evreilor australieni în prima zi de Hanuka. Un act de antisemitism malefic, de terorism, care a lovit inima națiunii noastre”, a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese într-o conferință de presă.

Totodată, în contextul primei zile de sărbătoare, Maia Sandu, a felicitat comunitatea evreiască din R. Moldova care, începând de duminică, 14 decembrie, și în următoarele opt zile, marchează Hanukkah – „un simbol al luminii și al speranței”.