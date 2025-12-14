12 morți pe o plaja din Sydney după ce doi bărbați înarmați au tras foc la o sărbătoare evreiască

Cel puțin 12 persoane au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe faimoasa plajă Bondi din Sydney, într-un atac despre care autoritățile au declarat că a vizat comunitatea evreiască în timpul unei importante sărbători, transmite POLITICO.

Unul dintre atacatori se numără printre morți, în timp ce al doilea este în stare critică, a anunțat poliția locală într-un comunicat. Douăzeci și nouă de persoane au fost transportate la spital, printre care și doi ofițeri de poliție, au declarat autoritățile. Poliția investighează dacă au fost implicați și alți atacatori.

„Acesta este un atac țintit asupra evreilor australieni în prima zi de Hanukkah. Un act de antisemitism malefic, de terorism, care a lovit inima națiunii noastre”, a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese într-o conferință de presă.

Atacul a avut loc în timp ce sute de membri ai comunității evreiești din Sydney se adunau pe plaja Bondi pentru sărbătoarea anuală Hanukkah, unul dintre cele mai mari evenimente din calendarul evreiesc local. Evenimentul, la care participă numeroase familii, include aprinderea menorei, o grădină zoologică unde se pot mângâia animalele de companie, un perete de cățărat pentru copii și alte activități.

„Acest atac a fost conceput pentru a viza comunitatea evreiască din Sydney, în prima zi de Hanuka. Ceea ce ar fi trebuit să fie o noapte de pace și bucurie, sărbătorită în acea comunitate alături de familii și susținători, a fost spulberat de acest atac oribil și malefic”, a declarat Chris Minns, premierul statului New South Wales.

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a numit atacul terorist: „Inimile noastre sunt alături de surorile și frații noștri evrei din Sydney, care au fost atacați de teroriști josnici în timp ce se duceau să aprindă prima lumânare de Hanukkah”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis „condoleanțe sincere” și a declarat că „Europa este alături de Australia și de comunitățile evreiești de pretutindeni”, într-un comunicat.

„Acest act îngrozitor de violență împotriva comunității evreiești trebuie condamnat fără echivoc”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Incidentul este cel mai grav atac armat în masă din Australia din ultimele decenii, după ce legile privind armele de foc au fost înăsprite ca răspuns la masacrul din 1996 din statul Tasmania.