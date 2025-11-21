Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset: promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a avut astăzi, 21 noiembrie, o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Conform Președinței, instituția va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent. Șefa statului a subliniat că după trei scrutine în doi ani marcate de interferențe străine, R. Moldova este pregătită să contribuie activ la eforturile europene de protejare a democrațiilor în fața atacurilor hibride.
Sursa citată scrie că în cadrul discuțiilor, Maia Sandu a salutat sprijinul constant oferit de Consiliul Europei pentru creșterea capacităților instituțiilor și avansarea reformelor din domeniul justiției care se regăsesc în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028.
„Documentul este un instrument esențial pentru întărirea independenței și integrității sistemului judiciar, alinierea legislației la standardele europene și creșterea transparenței și accesibilității instituțiilor statului în beneficiul cetățenilor. Aceste reforme, așteptate de societate și susținute de partenerii europeni, sunt indispensabile pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova de a rămâne un partener european constructiv, dedicat păcii, democrației și statului de drept. În următoarele șase luni, țara noastră va avea un rol tot mai activ în activitatea Consiliului Europei, Președinția urmând a se încheia cu Reuniunea Ministerială de la Chișinău, din 15 mai 2026″, se arată în comunicatul de presă.