Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset: promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina

Președinta R. Moldova, Maia Sandu a avut astăzi, 21 noiembrie, o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Conform Președinței, instituția va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent. Șefa statului a subliniat că după trei scrutine în doi ani marcate de interferențe străine, R. Moldova este pregătită să contribuie activ la eforturile europene de protejare a democrațiilor în fața atacurilor hibride.

Sursa citată scrie că în cadrul discuțiilor, Maia Sandu a salutat sprijinul constant oferit de Consiliul Europei pentru creșterea capacităților instituțiilor și avansarea reformelor din domeniul justiției care se regăsesc în Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028.