Mai sunt 10 zile în care alegătorii își pot declara noul loc de ședere pentru a putea participa la alegerile din septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește cetățenilor cu drept de vot că mai au 10 zile pentru a-și declara noul loc de ședere la organul administrației publice locale (primăria sau pretură) dacă după ultima participare la alegeri și-au schimbat locul de ședere.

Prin această procedură, alegătorul va fi înscris în lista electorală, corespunzător locului șederii, cu mențiunea „Declarația de ședere” la rubrica „Notă”. Concomitent, alegătorul va fi radiat automat din lista electorală unde acesta își are domiciliul sau reședința temporar valabilă.

La depunerea declarației alegătorul va prezenta actul de identitate pentru confirmare. Registratorul va face mențiunile necesare în Registrul de Stat al Alegătorilor și va elibera o recipisă privind confirmarea faptului declarării locului nou de ședere.

„Termenul de depunere a declarațiilor este de cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, adică 3 septembrie 2025, inclusiv”, reamintește CEC.

Declarația depusă este valabilă doar pentru un singur scrutin. Atenționăm că declarațiile depuse pentru alegerile anterioare nu sunt valabile.