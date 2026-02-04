Mai puține firme vor fi obligate să plătească TVA: plafonul ar putea să fie ridicat până la 3,2 milioane de lei

Plafonul de înregistrare TVA ar urma să fie majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost examinat astăzi, 4 februarie, de Comisia pentru economie, buget și finanțe și va fi propus Parlamentului spre examinare, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlament.

Astfel, dacă inițiativa legislativă va fi aprobată, va fi majorat plafonul de înregistrare TVA de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei, care vizează pragul de venit peste care companiile sunt obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA. Astfel, întreprinderile care vor realiza o cifră de afaceri anuală mai mică de 3,2 milioane de lei nu vor fi obligate să aplice TVA și să depună declarații fiscale specifice.

Autorii proiectului de lege susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale, cu scopul simplificării obligațiilor fiscale pentru contribuabilii activi, îmbunătățirea competitivității microîntreprinderilor, precum și creșterea nivelului de conformare voluntară.

În avizul său, Guvernul susține parțial inițiativa și propune majorarea pragului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA la 1,7 milioane de lei. Executivul menționează că astfel se respectă angajamentele de armonizare în conformitate cu „Directiva TVA”.

După adoptarea legii, noile modificări legislative se vor aplica începând cu perioada fiscală 2026, se arată în comunicat.