Mai multe persoane s-au ales cu procese verbale după ce au primit bani pentru a protesta în fața penitenciarului 13

Zeci de persoane s-au ales duminică, 10 august, cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP) celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care aduceau protestatarii cu maşinile personale – între 1000 și 1500 de lei.

De asemenea, oamenii legii au depistat mașini încărcate cu materiale sub formǎ de pliante, pancarte şi articole vestimentare, pentru care nu dețin acte corespunzătoare de proveniență, tipărire și facturare.

„Polițiștii au depistat și o unitate de transport cu numere temporare din Găgăuzia, în care se aflau corturi şI saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul Penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date”, a precizat IGP.

Sursa: Poliția R. Moldova / Telegram

IGP precizează cǎ în ultimele zile, la serviciul de urgență 112 au parvenit mai multe apeluri din partea cetățenilor care locuiesc pe străzile adiacente Penitenciarului 13, care se plâng de perturbarea liniștii şi imposibilitatea de a se odihni la domiciliu.