Aproximativ 50 de grupuri ale societății civile ucrainene au cerut autorităților să abandoneze ideea aprobării unui potențial acord de pace printr-un referendum, potrivit unei declarații publicate de Detector Media, organizația de supraveghere a presei ucrainene, pe 23 februarie, transmite The Kyiv Indepedent.

Ideea organizării unui referendum a fost inițiată în contextul în care SUA îndeamnă Ucraina să urmărească un acord de pace cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a declarat în decembrie că orice concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului total al Rusiei, menționate într-un plan de pace susținut de SUA, ar trebui decise de poporul ucrainean, eventual printr-un referendum.

Conform legii marțiale, alegerile și referendumurile sunt interzise. Zelenski i-a însărcinat pe parlamentari să elaboreze propuneri legislative pentru a permite modificări ale legii electorale în timpul legii marțiale.

Potrivit președintelui, un referendum nu ar fi necesar dacă acordul de pace păstrează fronturile actuale. Dar dacă prevede retragerea forțelor ucrainene din regiunea Donbas, un referendum ar fi necesar, a spus acesta.

Până în prezent, problema teritorială nu a înregistrat niciun progres în cadrul negocierilor de pace în curs.

„Încercarea de a impune legitimizarea acordurilor de pace ucrainenilor printr-un referendum este ilegală și inacceptabilă, contrazice Constituția și legile Ucrainei și amenință interesele naționale ale statului nostru”, se arată în declarația ONG-urilor.

ONG-urile avertizează asupra unei potențiale interferențe a Rusiei într-un astfel de referendum, adăugând că Constituția și legile Ucrainei nu impun un referendum pentru tratatele internaționale, cu excepția cazului în care parlamentul aprobă un tratat care include modificări teritoriale.

„Nu putem permite președintelui Ucrainei sau celor autorizați de acesta să încheie un acord care ar amenința integritatea teritorială a statului nostru și ar implica cedarea unei părți din teritoriul său suveran”, se arată în discurs.

Acesta a îndemnat Zelenski și parlamentul să evite orice încercări de a iniția un referendum care încalcă Constituția Ucrainei, afirmând că „astfel de acțiuni ar fi în mod explicit ilegale și ar putea avea consecințe distructive imprevizibile”.

Un sondaj realizat la mijlocul lunii ianuarie, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, a arătat că aproximativ 55% dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace, în timp ce 32% se opun ideii.

Anterior, Zelenski a declarat că potențialul referendum privind acordul de pace ar trebui să aibă loc înainte de semnarea acestuia de către Ucraina, Rusia, SUA și țările europene. Dacă referendumul va avea loc mai târziu, decizia poporului va avea mai multă greutate decât semnătura președintelui, a spus el.

Ucraina ar avea nevoie de 60 de zile pentru a organiza un referendum, condiția cheie fiind angajamentul Rusiei față de un armistițiu real.