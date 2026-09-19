Mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat spațiul aerian al R. Moldova noaptea trecută

În dimineața zilei de 19 septembrie 2026, mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în zona de responsabilitate a Direcției regionale Est, informează Poliția de Frontieră într-un comunicat. În urma verificărilor desfășurate în regiunea localității Troitcoe de autoritățile de frontieră ale R. Moldova și Ucrainei, pe teritoriul R. Moldova nu au fost identificate fragmente sau locul unei eventuale explozii.

În jurul orei 04:00, în zona localității Căplani, au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute. Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al R. Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. În același interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani, deplasându-se din direcția Crocmaz și părăsind ulterior spațiul aerian al R. Moldova pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

La ora 05:19, partea ucraineană a informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 km de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, urmată de incendierea acestuia. Patrula Poliției de Frontieră s-a deplasat în zonă pentru verificările în sector.

Totodată, partea ucraineană a comunicat că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 km de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii, precum și fragmente neidentificate.