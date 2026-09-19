Explozia de la Colonița: „Orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al R. Moldova este inacceptabilă”, subliniază MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm, într-un comunicat, incidentul produs în apropierea localității Colonița, unde, pe 18 septembrie, în urma unei deflagrații, au fost depistate componente asemănătoare celor ale unei drone fără pilot, dotată cu sistem de propulsie turboreactiv.

Potrivit MAE, acest incident reprezintă o nouă consecință gravă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care continuă să pună în pericol securitatea R. Moldova și a cetățenilor noștri. „Efectele atacurilor rusești asupra Ucrainei nu se opresc la granițele acesteia”, a subliniat diplomația de la Chișinău.

Ministerul de Externe a reiterat că orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al R. Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării noastre.

„R. Moldova condamnă ferm războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și reiterează apelul ca Rusia să înceteze acțiunile care pun în pericol vieți omenești și securitatea statelor din regiune”, a punctat MAE.

Mai multe persoane au sesizat Poliția, în dimineața zilei de 18 septembrie, după ce au auzit o bubuitură puternică. Apelurile au fost recepționate prin intermediul Serviciului 112, în jurul orei 04:20, se arată în comunicatul de presă emis de Poliție.

Polițiștii au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești și au depistat, pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, unele fragmente, inclusiv motorul, asemănătoare celor ale unei aeronave fără pilot, cu sistem de propulsie turboreactiv.