O magistrată de la Curtea de Apel Centru, care inițial a promovat evaluarea, dar CSM a respins raportul, a picat testul repetat de integritate. Președintele interimar al Judecătoriei Bălți a primit undă verde de la Comisie

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 23 octombrie, că a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați. Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, care prima dată a promovat evaluarea, dar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins raportul, nu a promovat procedura de reevaluare. De cealaltă parte, Ion Pâcaleu, președinte interimar al Judecătoriei Bălți, a promovat evaluarea integrității.

În urma reevaluării dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii în cazul judecătoarei Olga Cojocaru, Comisia a constatat că aceasta nu a promovat reevaluarea. Raportul, care include constatările detaliate privind neîntrunirea criteriilor de integritate financiară, a fost transmis CSM pentru examinare și adoptarea unei hotărâri finale.

„Procedura de reevaluare s-a concentrat exclusiv pe aspectele semnalate de CSM în hotărârea prin care raportul inițial, cu propunerea de promovare, a fost respins și întors la reexaminare”, se arată într-un comunicat de presă.

Mai exact, la audierea repetată a acesteia discuțiile cu membrii Comisiei au vizat chestiuni de integritate financiară, legate de posibile discrepanțe dintre averea obținută și cheltuielile efectuate pentru anii 2015, 2021 și 2022. De asemenea, au fost abordate aspecte de integritate etică, referitoare la două cauze examinate de judecătoare.

În ceea ce îl privește pe judecătorul Ion Pâcaleu, Comisia a constatat că, pe parcursul ultimilor 12 ani, perioada vizată de evaluare, în cazul său nu au fost identificate probleme de integritate. Prin urmare, magistratul a promovat evaluarea, iar raportul a fost transmis CSM pentru adoptarea deciziei finale.

Peședinte interimar al Judecătoriei Bălți, a fost, de asemenea, invitat pentru o audiere, însă a ales să nu participe, exercitând-și dreptul prevăzut de lege.

Ion Pâcaleu activează în sistem din 2008. În 2011 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Fălești. În 2016 judecătorul a fost desemnat să exercite atribuțiile judecătorului de instrucție la Judecătoria Bălți, sediul Fălești, pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017. În același an, CSM l-a desemnat pe judecătorul Ion Pâcaleu, pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Fălești, până la suplinirea funcției vacante în modul stabilit de lege.

„Rapoartele Comisiei nu produc efect imediat. CSM va decide asupra confirmării sau respingerii concluziilor formulate. Rezultatele evaluărilor sunt disponibile pe pagina web a Comisiei, iar rapoartele complete vor fi publicate după expirarea termenului legal de contestare sau, în caz de contestație, după pronunțarea deciziei definitive de către Curtea Supremă de Justiție”, notează Comisia.

De la lansarea activității sale, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a primit spre examinare 181 de subiecți, în baza celor trei acte normative care reglementează evaluarea externă: