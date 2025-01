„Mă prăbușesc, am fost lovit”. Ultimele cuvinte ale pilotului elicopterului rus doborât de o dronă navală ucraineană în Marea Neagră

Spionajul militar ucrainean a interceptat comunicațiile dintre pilotul elicopterului rusesc Mi-8 doborât de o dronă navală ucraineană în Marea Neagră și baza sa. Pilotul rus se aude pe înregistrare spunând că a fost o explozie și că se va prăbuși. Reușita soldaților ucraineni din ultima zi a anului trecut constituie o premieră mondială, potrivit serviciului de informații al armatei Ucrainei: a fost pentru prima dată când un aparat de zbor a fost doborât de o rachetă lansată de pe o dronă marină.

„Într-o interceptare radio obținută de ofițerii de informații, pilotul elicopterului rus Mi-8 doborât de o rachetă lansată de o dronă navală Magura V5 intră în panică și explică natura și consecințele incendiului care a afectat partea laterală” a aparatului său de zbor, se arată într-un comunicat al serviciului de informații al armatei Ucrainei (spionajul militar, GUR).

„482, mă prăbușesc! 482, mă prăbușesc! 482, am fost lovit”, se aude în stație vocea pilotului elicopterului Mi-8.

„A fost o explozie – am fost lovit. Lovitura a venit de pe apă (din Marea Neagră – n.r.). Apoi a fost o altă explozie. Nu am văzut unde s-a dus, dar prima a venit direct spre mine și a explodat în apropiere – am simțit-o pe elicopter. Unele sisteme au cedat”, a continuat pilotul rus, conform dialogului interceptat de serviciile de informații ucrainene.