„Lucrările la stațiile electrice a Liniei Vulcănești – Chișinău trebuie finalizate până la sfârșitul lunii mai”, susține Junghietu, după promisiunile că va fi dată în exploatare în decembrie 2025

„Lucrările la stațiile electrice trebuie finalizate până la sfârșitul lunii mai”, asta a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a efectuat o vizită neanunțată luni, 6 aprilie, la Stația Electrică Chișinău a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău.

În timpul vizitei, ministrul a verificat la fața locului stadiul lucrărilor și a discutat cu reprezentanții companiei responsabile de execuție, „reiterând necesitatea respectării termenelor asumate”.

„Lucrările la stațiile electrice trebuie finalizate până la sfârșitul lunii mai. Orice abatere de la termen va atrage aplicarea penalităților. Nu putem admite tergiversări într-un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării”, a declarat ministrul.

Totodată, acesta a subliniat necesitatea accelerării ritmului de lucru în perioada următoare.

Potrivit Ministerului Energiei, la Stația Electrică Chișinău sunt în curs lucrările de sistematizare pe verticală în zona de 400 kV, în vederea pregătirii infrastructurii pentru canalele de cabluri. În paralel, continuă asamblarea containerului destinat echipamentelor de protecție, iar în zona de 330 kV se desfășoară lucrări de ajustare a conexiunilor între echipamentele primare. După finalizarea containerului, urmează instalarea dulapurilor de protecție.

la Stația Electrică Vulcănești, majoritatea echipamentelor au fost deja instalate și conectate, cu excepția transformatoarelor de măsură, aflate în proces de livrare. De asemenea, au fost finalizate lucrările la canalele de cabluri, urmând etapa de tragere a cablurilor de comandă și conectarea acestora la echipamente.

„Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen, în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii”, a precizat Ministerul.

Ziarul de Gardă a scris în februarie că mai mulți exponenți ai actualei puteri făceau promisiuni că „Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”. Totuși, contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026.

Întrebat de ZdG pe ce s-au bazat promisiunile de dare în exploatare a liniei până în decembrie 2025, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat atunci că autoritățile au solicitat companiilor implicate în construcția liniei accelerarea lucrărilor. Totul însă s-a limitat la discuții verbale și mai multe e-mailuri, fără a fi semnate amendamente care ar justifica atât promisiunile, cât și acuzațiile de întârziere lansate în adresa firmelor contractate.

Linia Independenței Energetice 400 kV Vulcănești-Chișinău, cu o lungime de 157 km, include aproximativ 500 de piloni și circa 1500 km de conductoare, constituind o conexiune strategică între sudul și centrul Republicii Moldova.

Proiectul traversează opt raioane și 35 de localități și este realizat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt alocate construcției liniei electrice.