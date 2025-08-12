Luau bani pentru a ajuta cetățenii străini să-și redobândească cetățenia română: doi bărbați, condamnați la închisoare pentru trafic de influență

Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru corupție sistematică pentru dobândirea cetățeniei de către persoane care nu aveau dreptul la ea, precum și cu eludarea regulilor referitoare la programare și ordinea de consecutivitate, anunță Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat.

Potrivit probelor acumulate pe caz, cei doi inculpați între 2016 și 2018, susținând față de cetățeni ai Federației Ruse că au influență asupra funcționarilor publici de la Consulatul României din Odessa și de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București, ar fi pretins și primit câte 15 000 de euro de la fiecare solicitant adult și 7000 de euro de la fiecare copil pentru redobândirea cetățeniei române.

„Banii erau destinați pentru a-i face să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, ca dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară. Pentru depunere fără rând a Jurământului fiind percepută o taxă suplimentară ce varia între 1 500 și 1 700 de euro”, se explică în comunicatul PA.

Unul dintre inculpați era responsabil de identificarea potențialilor clienți și de transmiterea documentelor necesare celuilalt inculpat, care, în schimb, asigura influența presupusă asupra funcționarilor consulari. În urma acțiunilor lor, inculpații ar fi obținut venituri ilegale de peste 170 000 de euro.

Deși ambii au negat acuzațiile, instanța, analizând probele administrate în cauză, a stabilit vinovăția acestora. Astfel, la data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade.

Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor.

Unul dintre inculpați a fost condamnat la șase ani de închisoare, dintre care trei ani cu suspendare, pe un termen de probă de trei ani. Cel de-al doilea a primit o pedeapsă de șapte ani și șase luni închisoare, din care trei ani și nouă luni au fost suspendați, cu același termen de probă.

Ambii inculpați au fost privați de dreptul de a desfășura activități de consultanță în domeniul obținerii actelor publice emise de autorități naționale și străine – primul pentru o perioadă de patru ani, iar cel de-al doilea pentru cinci ani.

Aceștia au fost anunțați în căutare, în vederea reținerii și plasării în instituția penitenciară. Instanța a dispus și confiscarea echivalentului sumelor obținute ilegal: 15 000 de euro de la primul inculpat și 50 000 de euro de la al doilea, menținându-se totodată sechestrul aplicat asupra bunurilor acestora.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.