LIVE TEXT Zelenski și Costa discută despre sprijinul în apărare și despre calea Ucrainei către UE. Război în Ucraina, ziua 1338

UPDATE 16:30 Deschiderea grupurilor de negocieri, adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și participarea Ucrainei la programul SAFE s-au numărat printre subiectele cheie ale unei întâlniri dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a avut loc înaintea summitului UE de la Bruxelles, transmite presa ucraineană.

„Înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, m-am întâlnit cu Antonio Costa. A fost important să ne coordonăm pozițiile. Sunt recunoscător Uniunii Europene pentru aprobarea astăzi a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – restricții asupra flotei petroliere din umbră, sistemelor bancare și financiare, interdicția de a importa GNL rusesc și, pentru prima dată, sancțiuni împotriva schemelor și platformelor cripto. O decizie foarte importantă. Nu trebuie doar să ne apărăm pe noi înșine, ci, împreună cu întreaga Europă și Statele Unite, să punem presiune pe Putin pentru a opri acest război”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că ambele părți au discutat, de asemenea, despre asistența în domeniul apărării, instrumentul SAFE, calea Ucrainei către aderarea la UE și pașii necesari pentru deschiderea clusterelor de negociere.

„Vă mulțumesc, Antonio Costa, pentru întâlnire și pentru invitația de a participa la întâlnire. Este important să acționăm cu toții decisiv și în unitate. Acest lucru va ajuta Rusia să își pună capăt agresiunii”, a declarat Zelenski.

Conform anunțului, Zelenski participă joi, 23 octombrie, la summitul UE de la Bruxelles.

UPDATE 15:00 Ucraina a confirmat atacuri cu drone asupra a două ținte strategice rusești în noaptea de 23 octombrie, rafinăria de petrol din Riazan și un depozit de muniții din apropierea orașului Valuiki, regiunea Belgorod, scrie The Kyiv Indepedent.

Atacul asupra depozitului de muniții de lângă Valuyki a distrus ținta, declanșând explozii secundare și detonarea munițiilor rusești, potrivit Statului Major General al Ucrainei. Zona a fost frecvent utilizată de forțele ruse ca centru logistic și de armament în apropierea graniței cu Ucraina.

În Riazan, locuitorii locali au raportat explozii și un incendiu de amploare în apropierea Rafinăriei de Petrol din Riazan. Mai târziu în acea zi, Statul Major General al Ucrainei a confirmat că Forțele de Apărare au atacat cu succes instalația.

„Au fost observate explozii în zona țintă, urmate de un incendiu de amploare”, a declarat General Stuff într-un comunicat.

Deținută de Rosneft, rafinăria are o capacitate anuală de procesare de peste 17 milioane de tone de țiței și joacă un rol central în alimentarea unităților militare rusești și în menținerea operațiunilor logistice.

Ministerul rus al Apărării a anunțat anterior că a doborât 14 drone ucrainene deasupra regiunii Riazan peste noapte. Guvernatorul regional, Pavel Malkov, a declarat că resturile dronelor doborâte au provocat un incendiu la un sit industrial, fără a specifica instalația.

Rafinăria din Riazan a fost vizată în mod repetat de drone de la începutul anului 2025, pe măsură ce Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice critice a Rusiei. Instalația joacă un rol major în furnizarea de combustibil către Rusia centrală, iar perturbarea acesteia ar putea avea implicații mai ample pentru logistica țării, lanțurile de aprovizionare militare și stabilitatea economică.

Reuters a raportat că rafinăria a procesat 13,1 milioane de tone metrice (262.000 de barili pe zi) în 2024, aproape 5% din producția totală de rafinare a Rusiei. A produs 2,2 milioane de tone de benzină, 3,4 milioane de tone de motorină, 4,3 milioane de tone de păcură și 1 milion de tone de combustibil pentru avioane, a declarat Reuters, citând date bazate pe surse.

UPDATE 14:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei demonstrează unitate într-un moment în care Rusia intensifică terorismul și atacurile asupra civililor.

„Mulțumesc Uniunii Europene și tuturor statelor membre pentru adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni puternice. Aceasta este o demonstrație a unității europene într-un moment în care Rusia escaladează războiul și intensifică atacurile asupra civililor. Restricțiile vizează exact acele lucruri care ajută Moscova să continue acest război: sectorul petrolului și gazelor, flota din umbră și complexul industrial de apărare. Pentru prima dată, sancțiunile au fost aplicate platformelor cripto și schemelor de criptomonede pe care Rusia le exploatează pentru a eluda restricțiile”, a declarat Zelenski.

De asemenea, el a subliniat importanța aplicării sancțiunilor împotriva țării agresoare într-un mod sincronizat.

„Este crucial ca Uniunea Europeană, Regatul Unit și Statele Unite să acționeze în sincron pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei și a aduce mai aproape pacea de care avem cu toții nevoie. Presiunea asupra sancțiunilor trebuie sporită, iar vom discuta acest lucru astăzi la Bruxelles cu partenerii noștri”, a spus Zelenski.

După cum s-a relatat anterior, vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a anunțat astăzi că Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invaziei sale la scară largă în Ucraina.

UPDATE 13:00 Jurnalista Olena Hramova de la Freedom TV și cameramanul Yevhen Karmazin au fost uciși într-un atac cu dronă rusească asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donețk, pe 23 octombrie, a relatat guvernatorul regional Vadym Filashkin.

Mai târziu, pe 23 octombrie, Freedom TV a confirmat într-un comunicat că un alt membru al echipei, corespondentul special Oleksandr Kolychev, a fost rănit în atac și a fost spitalizat.

Se pare că Hramova, Karmazin și Kolychev se aflau în misiune în regiune când o dronă rusească a lovit vehiculul în care se aflau.

„Rusia continuă să vizeze jurnaliștii care documentează războiul împotriva Ucrainei — ucigându-i și rănindu-i”, a declarat președintele Volodimir Zelenski , condamnând atacul.

Moartea lui Hramova și a lui Karmazin marchează o altă pierdere pentru comunitatea de presă din Ucraina, care continuă să relateze din regiunile din prima linie aflate sub amenințarea constantă a unui atac rusesc.

Redacția Freedom TV din Kiev a fost distrusă de două ori de atacuri cu rachete rusești în 2025.

Rusia a vizat în mod repetat reporterii și infrastructura media de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina.

Până la 9 octombrie, Rusia a ucis cel puțin 133 de lucrători din mass-media în Ucraina, inclusiv cei care se înrolaseră în armată, și a comis 848 de infracțiuni împotriva jurnaliștilor și a instituțiilor media, potrivit Institutului de Informații în Masă (IMI).

UPDATE 11:50 Trupele rusești au atacat Hersonul cu o dronă, ucigând o femeie, relatează Procuratura Regională Herson.

„Conform anchetei, pe 23 octombrie 2025, în jurul orei 7:30, personal militar rus a lansat explozibili dintr-un vehicul aerian fără pilot în Herson. O femeie care se afla pe stradă în momentul exploziei a fost surprinsă în zona exploziei. Ea a murit pe loc din cauza rănilor suferite”, se arată în comunicat.

A fost deschisă o anchetă preliminară privind crima de război care a dus la moartea unei persoane.

UPDATE 10:50 Uniunea Europeană a aprobat recent cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invazia sa generală a Ucrainei, scrie Ukrinform.

Vicepreședinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, a anunțat pe rețelele de socializare X.

„Tocmai am adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni”, a scris aceasta.

Potrivit lui Kallas, noul pachet de măsuri restrictive vizează băncile rusești, bursele de criptomonede și companiile din India și China.

În plus, Uniunea Europeană restricționează mișcarea diplomaților ruși pentru a contracara tentativele de destabilizare.

„Este din ce în ce mai greu pentru Putin să finanțeze acest război”, a conchis Kallas.

UPDATE 10:15 În noaptea de 23 octombrie, armata rusă a lansat un atac cu 130 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Kursk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, și Ceauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 92 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale a 25 de drone de atac în 11 locații, precum și căderi de resturi în alte 11 locații.

„Atacul continuă în spațiul aerian se află încă mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, îndeamnă Forțele Aeriene.

UPDATE 8:50 Șapte persoane au fost rănite în urma atacului nocturn asupra Kievului, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Toate incendiile au fost lichidate până acum.

În cartierul Podil, pompierii au stins un incendiu izbucnit într-un apartament de la parterul unui bloc de locuințe cu cinci etaje și la automobilele aflate în curte. Salvatorii au evacuat locatarii.

De asemenea, la unul dintre blocurile înalte, acoperișul și două apartamente de la etajul 8 au fost parțial distruse.

Au fost avariate fațada și geamurile unei grădinițe din zonă.

Totodată, a fost stins un incendiu la mai multe depozite situate la diferite adrese, precum și arderea a două automobile din curtea unui bloc cu cinci etaje.

În urma căderii resturilor, a fost avariat unul dintre centrele de afaceri din raionul Podil.

În cartierul Desnianskii al orașului, o dronă a lovit etajul 21 al unui bloc de locuințe cu 24 de etaje, fără detonare. La o altă adresă, drona a lovit o clădire neterminată.