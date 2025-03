LIVE TEXT Norvegia intenționează să crească ajutorul acordat Ucrainei în 2025. Război în Ucraina, ziua 1102

UPDATE 18:05 Premierul norvegian Jonas Gahr Stiore a declarat că va solicita în curând parlamentului majorarea ajutorului financiar pentru Ucraina, scrie hromadske.

La sfârșitul anului trecut, parlamentul norvegian a convenit să cheltuiască un total de 35 de miliarde de coroane norvegiene (3,12 miliarde de dolari) pentru sprijin militar și civil pentru Ucraina în 2025. Din fondurile pentru 2025, 22,5 miliarde NOK (2 miliarde USD) vor fi destinate sprijinului militar și 12,5 miliarde NOK (1,1 miliarde USD) sprijinului umanitar și civil.

Stiore se va întâlni la Londra cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe 2 martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer, care s-a întors recent de la o întâlnire cu Donald Trump la Washington, urmează să găzduiască liderii din țările europene la un summit în Regatul Unit pentru a discuta despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre securitatea europeană în general.

Reuniunea liderilor europeni va fi o continuare a summiturilor care au avut loc la 17 și 19 februarie, acestea fiind organizate de președintele francez Emmanuel Macron la Paris.

UPDATE 17:00 Ucraina este pregătită să semneze un „acord cu minerele”, care ar marca un prim pas către garanțiile de securitate, dar o încetare a focului fără garanții de securitate este periculoasă pentru Ucraina, transmite Ukrinform.

Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski prin intermediul X sâmbătă, 1 martie.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101