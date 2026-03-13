LIVE TEXT Volodimir Zelenski spune că a discutat cu președintele Franței despre producția comună de arme și apărarea aeriană. Război în Ucraina, ziua 1479

UPDATE 18:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că principalele subiecte de discuție de la Palatul Élysée au fost producția comună de arme, participarea la programele SAFE, consolidarea apărării aeriene și a aviației de luptă, precum și eliberarea a 90 de miliarde de euro în ajutor UE și negocierile privind aderarea la UE.

Șeful statului ucrainean a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris, potrivit Ukrinform.

„Astăzi, într-un format extins cu echipele noastre (…), am acordat o atenție semnificativă producției comune de apărare. Am discutat proiecte și programe bilaterale în cadrul SAFE. Toate acestea au un potențial semnificativ care poate consolida atât țările noastre, cât și întreaga Europă. Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul acordat Franței în domeniul apărării în toți acești ani”, a declarat Zelenski.

El a menționat că în timpul discuțiilor au fost identificate măsuri și decizii specifice care ar putea da rezultate solide.

„Acest lucru se aplică atât apărării aeriene, cât și aviației de luptă”, a adăugat președintele.

Potrivit acestuia, agenda discuțiilor a inclus și chestiuni legate de cooperarea cu Franța la nivelul UE în cadrul Coaliției Voluntari, precum și rolul de lider al Franței în promovarea viitoarei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și sprijinul pentru deblocarea a 90 de miliarde de euro din ajutorul UE. Această ultimă chestiune, a menționat Zelenski, va fi examinată săptămâna viitoare în cadrul reuniunii Consiliului European.

Conform relatărilor, vineri, 13 martie, Zelenski a sosit în Franța în vizită. Înainte de aceasta, el a vizitat Parisul pe 6 ianuarie, când a purtat discuții cu Macron și a participat la summitul Coaliției Voluntarelor. În urma întâlnirii de la Paris, liderii Coaliției Voluntarelor, Ucrainei și Statelor Unite au semnat o declarație comună intitulată „Garanții de securitate fiabile pentru o pace puternică și durabilă în Ucraina”.

UPDATE 16:30 În dimineața zilei de 13 martie, trupele ruse au atacat cu o dronă un autobuz de linie în raionul Kupiansk din regiunea Harkiv, a scris șeful administrației raionale din Kupiansk, Andrei Kanașevici.

Potrivit datelor administrației locale, soldații ruși au atacat drumul de lângă satul Novaia Aleksandrovka cu drone de tip „Lancet”, nimerind autobuzul care transporta 15 pasageri.

Șoferul autobuzului, în vârstă de 53 de ani, și-a pierdut viața. De asemenea, patru persoane au fost rănite: trei pasagere ale autobuzului, în vârstă de 44, 53 și 59 de ani, și un localnic în vârstă de 73 de ani.

UPDATE 12:45 Trupele ruse au bombardat regiunea Donețk de 1771 de ori în cursul zilei de 12 martie, a informat Poliția regională. Se știe despre două victime și șase răniți, după cum a comunicat Serviciului de Situații de Urgență din Ucraina.

Au fost ținta focului rusesc 10 localități. În Konstantinovka, în urma bombardamentelor de artilerie, a murit un civil, iar o casă particulară a fost avariată. În plus, roldații ruși au ucis o persoană în Liman.

UPDATE 09:00 În noaptea de 13 martie, trupele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” și 126 de drone de luptă, a raportat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Atacul aerian a fost respins, 117 drone fiind doborâte. S-au înregistrat lovituri ale unei rachete balistice și ale opt drone de atac în șapte locații, precum și căderea fragmentelor dronelor doborâte în cinci locații.

UPDATE 08:50 În urma bombardamentelor din 12 martie, potrivit hromadske, în regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în decurs de 24 de ore. Trupele ruse au atacat de aproape 20 de ori cinci raioane ale regiunii cu artilerie, drone, bombe aeriene și rachete.

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Zaporijjea în pe pearcursul zilei de 12 martie. În total, în decurs de 24 de ore, militarii ruși au lansat 899 de atacuri asupra a 44 de localități din regiunea Zaporijia.

