LIVE TEXT Un terminal maritim a luat foc în regiunea Krasnodar din Rusia, în urma unui atac cu drone. Război în Ucraina, ziua 1571

UPDATE 10:50 În regiunea Krasnodar din Rusia, dronele au atacat un terminal maritim peste noapte, incendiindu-l. Potrivit Ukrinform, canalul Telegram ASTRA a relatat acest lucru, citând autoritățile locale.

Potrivit guvernatorului regiunii, Veniamin Kondratiev, dronele au atacat districtul Temryuk din regiunea Krasnodar. Conform datelor preliminare, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma atacului.

„În ceea ce privește incendiul, 96 de persoane îl combat, fiind utilizate peste 30 de echipamente, inclusiv de la Ministerul Apărării Civile, Urgențelor și Ajutorului în Caz de Dezastre din Rusia. Serviciile de urgență și speciale continuă să lucreze la fața locului”, a declarat guvernatorul.

Portul maritim Temryuk este situat în acest district, situat în Golful Azov, pe Peninsula Taman. Rusia îl folosește pentru aprovizionarea forțelor sale armate. Diverse tipuri de mărfuri trec prin acest port, inclusiv gaz hidrocarburat lichefiat și alte produse petroliere.

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„Conform datelor preliminare, un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost ucis în urma bombardamentului, iar un altul a fost rănit. Persoana rănită a primit toată asistența medicală necesară”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

În urma bombardamentului, au izbucnit incendii în două apartamente dintr-o clădire cu mai multe etaje și în anexe. În plus, clădirile și structurile rezidențiale au fost avariate.

Salvatorii au stins toate incendiile, toate serviciile de urgență au intervenit la fața locului.