LIVE TEXT Un atac cu drone ruseaști a ucis un cuplu în Zaporijjea, în timp ce negocierile de pace avansează. Război în Ucraina, ziua 1444

UPDATE 9:20 Un atac cu drone rusești a ucis peste noapte un cuplu căsătorit în regiunea Zaporijjea din sudul Ucrainei, au declarat vineri, 6 februarie, autoritățile locale, în timp ce Kievul și Moscova poartă discuții fragile, mediate de SUA, menite să pună capăt războiului, scrie Kyiv Post.

Victimele – un bărbat în vârstă de 49 de ani și soția sa în vârstă de 48 de ani – au fost ucise când locuința lor din orașul Vilniansk a fost atacată, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, pe Telegram.

Într-un atac separat asupra capitalei regionale Zaporijjea, un băiat de 14 ani a fost rănit, a declarat Fedorov anterior.

Autoritățile au raportat, de asemenea, un posibil atac rusesc la periferia orașului Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, deși nu au fost confirmate imediat victime.

Șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, Oleg Synegubov, a declarat că informațiile preliminare sugerează că suburbiile periferice ale orașului au fost atacate.

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce oficialii ruși și ucraineni s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru două zile de negocieri mediate de SUA – cele mai înalte discuții din ultimele luni – care au dus la primul schimb de prizonieri în patru luni.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile drept „complicate” și a cerut progrese mai rapide către un armistițiu durabil. Negociatorul-șef al Kievului a declarat că discuțiile vor continua în următoarele săptămâni.

Luptele s-au intensificat din nou după ce Kremlinul a anunțat săptămâna trecută că a fost de acord cu solicitarea SUA de a se abține de la atacurile asupra Kievului timp de șapte zile – o pauză care urmează să expire duminică.

Oficialii ucraineni au acuzat în repetate rânduri Rusia că vizează în mod deliberat infrastructura energetică civilă, declanșând pene extinse de electricitate și încălzire în timpul temperaturilor sub zero grade de iarnă și lăsând sute de mii de oameni fără curent electric.