LIVE TEXT UE ar putea deschide toate clusterele de negociere cu Ucraina în luna iulie, afirmă comisara europeană Marta Kos. Război în Ucraina, ziua 1538

UPDATE 11:53 Toate clusterele din procesul de negociere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea fi deschise în luna iulie, iar primul cluster ar urma să fie lansat până la sfârșitul lunii iunie. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, notează Ukrinform.

„Astăzi voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial, cât mai curând posibil, toate clusterele”, a afirmat Kos.

Ea a precizat că primul cluster, „Fundamentele”, ar putea fi deschis până la finalul lunii iunie, în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, în timp ce restul clusterelor ar putea fi deschise în iulie.

Potrivit lui Kos, o mare parte din lucrările pregătitoare au fost deja finalizate, astfel încât „totul este pregătit pentru deschiderea formală”.

Anterior, președintele ucrainean ucrainean Volodimir Zelenski a discutat, pe 9 mai, cu președintele Consiliului European, António Costa, despre pașii privind integrarea europeană a Ucrainei.

Pe 4 mai, după o întrevedere cu Costa, Zelenski și-a exprimat speranța că toate clusterele de negociere vor fi deschise într-un ritm accelerat.

UPDATE 11:40 Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sosit pe 11 mai la Kiev într-o vizită neanunțată, pentru discuții privind cooperarea în domeniul apărării cu Ucraina, relatează presa ucraineană.

Vizita se concentrează pe consolidarea parteneriatului strategic germano-ucrainean, în special în ceea ce privește producția comună de armament, a declarat oficialul german.

„Accentul este pus pe dezvoltarea în comun a sistemelor fără pilot de ultimă generație, pe toate tipurile de rază, în special în domeniul loviturilor la distanță mare”, a declarat Pistorius pentru agenția de presă DPA.

Berlinul este principalul donator militar al Kievului și un partener-cheie în sectorul industriei de apărare. Cele două țări și-au consolidat parteneriatul printr-un acord semnat pe 14 aprilie, care extinde cooperarea în domeniile apărării aeriene, armelor cu rază lungă de acțiune, dronelor și munițiilor.

UPDATE 08:40 O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma atacurilor rusești din regiunea Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

În ultimele 24 de ore, regiunea Zaporijjea a fost ținta a 785 de atacuri asupra a 36 de localități. Printre acestea, 630 de drone de diferite tipuri au vizat orașe și sate precum Staroukraiinka și Orihiv.

În urma atacurilor rusești, 16 clădiri și vehicule au fost avariate. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și securizarea zonelor afectate.