LIVE TEXT Salvatori atacați de ruși în mod deliberat. Război în Ucraina, ziua 1537

UPDATE 15:55 Armata rusă i-a atacat pe salvatorii din districtul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, în dimineața zilei de 10 mai. Șoferul a fost rănit, transmite Hromadske, cu referire la Serviciul de Urgență ucrainean.

Salvatorii au fost trimiși într-un sat din comuna Myrivska din districtul Nikopol, iar trupele ruse au atacat în mod deliberat mașina de pompieri și salvare. Șoferul, un salvator în vârstă de 23 de ani, a fost rănit în atacul cu drona și a fost spitalizat.

UPDATE 10:50 În noaptea de 10 mai, începând cu miezul nopții, Rusia a lansat 27 de drone de atac asupra Ucrainei. Conform datelor preliminare, toate țintele au fost doborâte, arată datele Forțelor Aeriene Ucrainene, transmite Hromadske.

Potrivit surselor militare, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu drone Shahed, Gerbera și Italmas, precum și cu simulatoare de drone Parodiya. Acestea zburau din direcțiile Primorsko-Ahtarsk și Millerovo din Rusia. Atacul aerian a fost respins de unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de echipe mobile de pompieri ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, toate țintele aeriene fuseseră doborâte. Forțele Aeriene Ucrainene susțin că nu au fost înregistrate lovituri.

În ultimele 24 de ore, forțele ruse au bombardat regiunea Herson cu artilerie și drone. Case private și cu mai multe etaje, mașini și un garaj au fost avariate în urma bombardamentelor. Două persoane au fost rănite în atac.

În regiunea Harkov, opt persoane au fost rănite în urma bombardamentelor, inclusiv doi copii. În Harkov, femei cu vârste de 74, 70 și 32 de ani și doi băieți de 8 ani au suferit reacții acute de stres. În satul Stetskivka din comunitatea Velykoburluk, bărbați cu vârste de 37 și 43 de ani, precum și o femeie de 36 de ani, au fost răniți. Forțele ruse au folosit, de asemenea, drone pentru a ataca districtul industrial din Harkov. Infrastructura civilă a fost, de asemenea, avariată și distrusă.