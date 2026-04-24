LIVE TEXT Ucraina dorește ca UE să pună capăt utilizării criptomonedelor de către Rusia pentru a scăpa de sancțiuni, ca parte a următorului pachet de sancțiuni. Război în Ucraina, ziua 1521

UPDATE 13:55 Kievul dorește ca UE să pună capăt utilizării criptomonedelor de către Rusia pentru a scăpa de sancțiuni, ca parte a următorului pachet de sancțiuni, a relatat Suspilne.

Ucraina și Bruxelles-ul au început deja discuțiile privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, în urma adoptării celui de-al 20-lea pachet în această săptămână.

Partenerii europeni ai Kievului au impus restricții economice masive Rusiei după izbucnirea războiului său la scară largă din Ucraina în 2022, cu scopul de a-i tăia fluxurile de venituri și de a-i înăbuși capacitatea de a purta război.

Următorul set de măsuri ar trebui să vizeze în continuare instituțiile financiare rusești, să extindă lista băncilor sancționate și „să închidă în sfârșit canalele de utilizare a criptomonedelor pentru a eluda restricțiile”, a declarat pentru Suspilne Vladislav Vlasiuk, cel mai înalt oficial al Ucrainei în domeniul politicii de sancțiuni.

Sursa citată scrie că Rusia a folosit din ce în ce mai mult criptomonedele pentru a ocoli restricțiile financiare occidentale, în timp ce UE încearcă să limiteze aceste metode.

Cel de-al 20-lea pachet a inclus o interdicție sectorială asupra platformelor cripto cu sediul în Rusia, o interdicție de tranzacționare a tokenului RUBx garantat cu ruble și a vizat o entitate cu sediul în Kârgâzstan care tranzacționează o altă criptomonedă legată de ruble, A7A5, legat de oligarhul fugar, Ilan Șor.

De asemenea, Kievul solicită restricții mai stricte asupra comerțului maritim cu petrol al Rusiei, o îmbunătățire a urmăririi vânzărilor de componente de uz militar și sancțiuni suplimentare împotriva oligarhilor.

Kaja Kallas, diplomatul-șef al UE, a confirmat că liderii europeni îndeamnă blocul să continue cu cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

UPDATE 11:05 Două persoane au fost ucise, iar alte trei sunt rănite în urma unui atac al armatei ruse în regiunea Herson, a anunțat Administrația Militară a orașului Herson.

„În jurul orei 7:00, în suburbiile orașului Herson, teroriștii ruși au lovit un scuter care transporta două persoane cu o dronă. Aceștia au murit la fața locului”, se arată în comunicat.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, trupele ruse au atacat scuterul cu o dronă în apropiere de localitatea Zelenivka.

8:20 Trupele rusești au atacat orașul Odesa în noaptea de 24 aprilie, ucigând două persoane și rănind alte 15, a anunțat Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, precizâne că opt dintre cei 15 răniți sunt spitalizați.

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, mai multe clădiri rezidențiale și infrastructura civilă au fost lovite în oraș.

O clădire rezidențială cu trei etaje a fost lovită, distrugând apartamente și provocând un incendiu. Șase persoane au fost rănite. De asemenea, două clădiri rezidențiale cu două etaje au fost distruse. Pompierii au salvat o persoană și au evacuat alte 20 (inclusiv doi copii). Șapte persoane au fost rănite în acest atac.

O dronă rusească a lovit o altă clădire cu două etaje, ucigând două persoane și rănind una. Șaisprezece locuitori ai clădirii au fost evacuați.