LIVE TEXT Ucraina ar fi lansat un atac asupra unui depozit de petrol din Soci. Război în Ucraina, ziua 1654

UPDATE 09:40 În noaptea de 4 septembrie, imagini publicate pe mai multe canale media rusești de pe Telegram păreau să arate un incendiu la un depozit de petrol în urma unui atac aerian, conform Kyiv Independent.

Rapoartele locale au situat aparentul incendiu al depozitului de petrol în centrul orașului Soci, lângă port, deși instalația în sine nu a fost identificată.

Mai multe rapoarte separate sugerează că una dintre explozii a avut loc în apropierea unui sistem rus de apărare aeriană de tip „Pantsir” din port, deși nu era clar dacă sistemul în sine a fost lovit.

La momentul publicării, Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent ultimele rapoarte și nici amploarea pagubelor provocate.

Ucraina a vizat infrastructura energetică și maritimă rusă ca parte a unui efort mai amplu de a perturba veniturile și logistica care susțin efortul de război al Moscovei.

UPDATE 08:10 Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Odesa în noaptea de 4 septembrie, ucigând o persoană și rănind cel puțin alte trei. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Serhii Lysak, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, relatează Ukrinform.

„În această dimineață, la Odesa a început un atac rus. În acest moment, se știe că trei persoane au fost rănite. Acestea primesc asistența medicală necesară”, a spus Lysak.

El a adăugat că clădirile rezidențiale și mașinile au fost avariate într-unul dintre cartierele orașului. Toate serviciile de urgență implicate lucrează la fața locului, autoritățile inspectând zona și documentând pagubele. Se înființează un centru de intervenție în caz de urgență pentru a ajuta locuitorii.