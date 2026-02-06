LIVE TEXT Trupele ruse au atacat cu drone un autobuz de pasageri din Herson, rănind șoferul. Război în Ucraina, ziua 1444

UPDATE 17:30 O dronă rusească a atacat un autobuz municipal de pasageri în districtul Dniprovskîi din Herson, rănindu-l pe șofer. Potrivit Ukrinform, Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare Regionale Herson, a relatat acest lucru pe Telegram.

„Armata rusă continuă să terorizeze populația civilă. În jurul orei 11:00, o dronă a lansat explozibili asupra unui autobuz municipal de pasageri din districtul Dniprovskîi”, se arată în mesaj.

Se menționează că un șofer în vârstă de 39 de ani a fost rănit. Acesta a suferit o rană provocată de explozia unei mine.

Administrația Militară Regională Herson a mai raportat că doi locuitori ai satului Rozlîv din comunitatea Bilozerka, a căror casă a fost atacată de o dronă de luptă rusească în noaptea de 3 februarie, au fost duși la spital. O femeie în vârstă de 60 de ani și un bărbat în vârstă de 65 de ani au fost diagnosticați cu răni provocate de explozie și comoții cerebrale. Victimele au fost spitalizate.

UPDATE 15:00 În noaptea de 6 februarie și pe parcursul dimineții de astăzi, armata rusă a atacat cu 328 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriul temporar ocupat al Donețkului. De asemenea, au fost lansate 2 rachete aerobalistice „Kinjal” și 5 rachete ghidate de aviație „H-59/69”, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei din nordul, sudul, estul și centrul țării.”

Potrivit datelor preliminare, la ora 12:30, apărarea antiaeriană a doborât 297 de drone de tip Shahed, Herbera, Italmас și alte tipuri de drone. Ca urmare a acțiunilor active ale Forțelor de Apărare, rachetele inamice nu și-au atins țintele; informațiile sunt în curs de clarificare.

Au fost înregistrate lovituri ale 22 de drone de atac în 14 locații, precum și căderi de fragmente în 2 locații.

UPDATE 12:30 În Regiunea Poltava trupele ruse au lovit un obiectiv industrial din raionul Mirhorod.

Au izbucnit incendii în mai multe locații, dar nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au lichidat incendiile. La fața locului au intervenit salvatorii din regiunea Poltava, precum și 3 trenuri de pompieri ale Ukrzaliznîțea.

UPDATE 11:25 În dimineața zilei de 6 februarie, trupele rusești au atacat un bloc de apartamente din Sumî cu o dronă, a relatat primarul interimar Artem Kobzar, scrie Ukrinform.

„Astăzi, în jurul orei 6:30 dimineața, a fost înregistrat un atac inamic asupra unui apartament din cartierul Zarichnyi al orașului nostru”, a declarat Kobzar.

Aproximativ 11 ferestre, 12 balcoane și o mașină au fost avariate.

Toate serviciile relevante sunt la fața locului.

Între timp, Administrația Militară Regională Sumî a relatat pe Facebook că trupele ruse au efectuat aproape 60 de atacuri asupra a 40 de așezări din 18 comunități teritoriale ale regiunii Sumî între dimineața zilei de 5 februarie și dimineața zilei de 6 februarie.

În ultimele 24 de ore, autoritățile locale, împreună cu Serviciul de Urgență de Stat, Poliția Națională și ONG-uri, au evacuat 14 persoane din comunitățile de frontieră.

UPDATE 10:20 Pe Dnipropetrovsk, în urma unui atac rusesc, un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Sub lovituri au fost comunitățile Vasilkivska, Malomihailivska, Slovianska și Pokrovska din raionul Sînelnikiv.

Doi dintre răniți au fost scoși de salvatori de sub dărâmături.

„Pompierii au stins incendiile izbucnite la locurile bombardamentelor. Două case de locuit private au fost distruse, alte 6 au fost avariate. De asemenea, au fost avariate 6 blocuri cu două etaje, o anexă gospodărească și un garaj”, a precizat Serviciul.

UPDATE 9:20 Un atac cu drone rusești a ucis peste noapte un cuplu căsătorit în regiunea Zaporijjea din sudul Ucrainei, au declarat vineri, 6 februarie, autoritățile locale, în timp ce Kievul și Moscova poartă discuții fragile, mediate de SUA, menite să pună capăt războiului, scrie Kyiv Post.

Victimele – un bărbat în vârstă de 49 de ani și soția sa în vârstă de 48 de ani – au fost ucise când locuința lor din orașul Vilniansk a fost atacată, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, pe Telegram.

Într-un atac separat asupra capitalei regionale Zaporijjea, un băiat de 14 ani a fost rănit, a declarat Fedorov anterior.

Autoritățile au raportat, de asemenea, un posibil atac rusesc la periferia orașului Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, deși nu au fost confirmate imediat victime.

Șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, Oleg Synegubov, a declarat că informațiile preliminare sugerează că suburbiile periferice ale orașului au fost atacate.

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce oficialii ruși și ucraineni s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru două zile de negocieri mediate de SUA – cele mai înalte discuții din ultimele luni – care au dus la primul schimb de prizonieri în patru luni.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile drept „complicate” și a cerut progrese mai rapide către un armistițiu durabil. Negociatorul-șef al Kievului a declarat că discuțiile vor continua în următoarele săptămâni.

Luptele s-au intensificat din nou după ce Kremlinul a anunțat săptămâna trecută că a fost de acord cu solicitarea SUA de a se abține de la atacurile asupra Kievului timp de șapte zile – o pauză care urmează să expire duminică.

Oficialii ucraineni au acuzat în repetate rânduri Rusia că vizează în mod deliberat infrastructura energetică civilă, declanșând pene extinse de electricitate și încălzire în timpul temperaturilor sub zero grade de iarnă și lăsând sute de mii de oameni fără curent electric.