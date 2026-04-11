LIVE TEXT „Soldații noștri se întorc acasă” – 175 de militari din captivitate s-au întors în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1508

UPDATE 14:45 Volodimir Zelenski anunță sâmbătă, 11 aprilie, că 175 de militari ucraineni, majoritatea care s-au aflat în captivitate în Rusia din 2022, s-au întors în Ucraina.

„Soldații noștri se întorc acasă. 175 de militari. Soldați ai Forțelor Armate, Gărzi Naționale, grăniceri. Soldați, sergenți și ofițeri. Și șapte civili. Soldații noștri au apărat Ucraina în diverse direcții: la Mariupol, la centrala nucleară de la Cernobîl, în direcțiile Donețk, Luhansk, Harkiv, Herson, Zaporojie, Sumî, Kiev, Kursk. Printre ei se numără și răniți. Majoritatea sunt în captivitate din 2022. Și, în final, acasă. Mulțumim fiecărei unități care alimentează fondul nostru de schimb și, astfel, aduce mai aproape întoarcerea poporului nostru. Întoarcerea tuturor din captivitatea rusească este fundamentală pentru noi. Mulțumim tuturor celor din lume care ne ajută în acest sens”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 12:25 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis patru persoane și au rănit cel puțin alte 36 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 11 aprilie, conform Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au doborât 133 din cele 160 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene. Douăzeci de drone au lovit 10 locații diferite, iar resturi au căzut în alte 11 zone, potrivit comunicatului.

„În timpul nopții, Rusia a lansat un atac la scară largă asupra infrastructurii industriale și energetice din Odesa. Dronele rusești au vizat, de asemenea, o zonă rezidențială, ucigând două persoane și rănind una”, a declarat guvernatorul Oleh Kiper.

O persoană a fost ucisă și o alta rănită în regiunea Poltava, după ce resturile unei drone rusești au avariat o cafenea și un magazin din apropierea orașului Lubny, a declarat guvernatorul Vitalii Diakivnych.

„Rusia a vizat clădiri rezidențiale din orașul Sumî, rănind cel puțin 17 persoane, inclusiv un băiat de 14 ani”, au raportat autoritățile locale. Majoritatea victimelor sunt vârstnici.

În atacuri separate, dronele rusești au lovit mai multe comunități din regiunea Sumî, rănind cinci persoane. O persoană a fost ucisă în Dobropillia, iar alte trei au fost rănite în Sloviansk, în regiunea Donețk, în ultima zi, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Trupele rusești au atacat, de asemenea, Zaporijjea, rănind trei bărbați, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. În regiunea Herson, forțele rusești au vizat 25 de așezări, inclusiv centrul regional Herson. Șase persoane au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

UPDATE 09:25 Două persoane au fost ucise în Odesa peste noapte, după ce dronele au lovit o zonă rezidențială; alte două sunt în prezent în spital. Acest lucru a fost raportat de Administrația Militară a orașului Odesa pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Două persoane au fost ucise în urma atacului asupra unei zone rezidențiale. Alte două victime sunt în prezent în spital, unde primesc toate îngrijirile necesare”, se arată în comunicat.

Se observă că infrastructura civilă a suferit pagube semnificative: zeci de clădiri private și de apartamente, un cămin și o grădiniță. Geamurile clădirilor au fost sparte, iar acoperișurile și fațadele au fost avariate. Restaurantele au fost, de asemenea, avariate.

De asemenea, instalațiile de infrastructură au fost afectate.

De aseară, serviciile de utilități lucrează în toate locațiile, a relatat CMA. Specialiștii astupă ferestrele deteriorate, repară acoperișurile și îndepărtează molozul și molozul din zone.