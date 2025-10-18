LIVE TEXT Sistem rusesc de lansare a rachetelor, în valoare de milioane de dolari, distrus de marina ucraineană. Război în Ucraina, ziua 1333

UPDATE 14:15

Marina ucraineană a distrus un sistem de rachete cu lansare multiplă rusesc Smerch, care teroriza locuitorii din regiunile Mykolaiv și Zaporijie.

„Operatorii din Batalionul 426 Sisteme Separate fără Pilot din Corpul 30 Pușcași Marini au depistat un sistem inamic Smerch, care teroriza locuitorii din regiunile Herson și Mykolaiv. Pușcașii marini vânau sistemul inamic de câteva săptămâni și l-au capturat chiar în poziția de tragere”, a raportat Marina ucraineană.

Valoarea de export a rachetelor Smerch-M era de aproximativ 12,5 milioane de dolari în 2016, precizează Unian.

UPDATE 09:54

În noaptea de 18 octombrie, forțele rusești au atacat Ucraina cu trei rachete sol-aer S-300 și 164 de drone. Forțele de apărare aeriană au neutralizat 136 de ținte, transmite Hromadske, cu referire la Forțele Aeriene Ucrainene.

Rușii au lansat rachetele din regiunea Kursk, iar dronele din Millerovo, Kursk, Orel și Primorsko-Akhtarsk. Aproximativ 100 din cele 164 de drone lansate au fost Shahed, mai notează sursa citată.

Atacul aerian a fost respins de aeronave, trupe de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme fără pilot și echipe mobile de pompieri ale Forțelor de Apărare. Dronele au nimerit în 12 locații, iar bucăți din țintele doborâte au ajuns în patru locații.

UPDATE 9:30

Președintele SUA Donald Trump i-a spus clar lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la întâlnirea avută la Casa Albă, că, deocamdată, liderul ucrainean nu va primi rachetele Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, care pot ajunge departe în Rusia, pe care le solicita, transmite CNN. La scurt timp după încheierea întâlnirii, Trump a insistat pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale și a cerut încetarea uciderilor, transmite sursa citată.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski a descris întâlnirea drept o „conversație directă”, subliniind că rezultatul acesteia „poate contribui cu adevărat la sfârșitul acestui război”.

LIVE TEXT Zelenski a părăsit Casa Albă. Liderii s-au întâlnit timp de mai mult de două ore. Război în Ucraina, ziua 1332