LIVE TEXT Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că diplomații americani au părăsit Kievul după amenințările Rusiei privind posibile atacuri. Diplomații europeni au rămas în capitala Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1555

UPDATE 10:23 Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că diplomații americani au părăsit Kievul după amenințările Rusiei privind posibile atacuri. Kallas le-a spus jurnaliștilor că, potrivit informațiilor primite din partea Ucrainei, „toate ambasadele, cu excepția uneia, au rămas în Ucraina. America a plecat”.

Șefa diplomației UE a subliniat că amenințările Rusiei cu lovituri asupra Kievului reprezintă o tentativă de intimidare care, potrivit ei, nu va funcționa.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a confirmat însă declarațiile făcute de Kallas. „Acest lucru nu corespunde realității”, au declarat reprezentanții instituției, citați de RBC-Ucraina. Totuși, consilierul președintelui ucrainean, Dmitri Litvin, a afirmat că diplomații americani au părăsit temporar Kievul. Potrivit lui, aceștia au fost evacuați înainte ca Rusia să lanseze, în noaptea de 24 mai, un atac asupra Ucrainei cu drone, rachete balistice, rachete de croazieră și sistemul „Oreșnik”.

„Am auzit că diplomații americani au plecat atunci din Kiev”, a spus Litvin, adăugând că „în orice caz, Ucraina este recunoscătoare tuturor ambasadelor care își continuă activitatea la Kiev”.

Pe 25 mai, Ministerul rus de Externe a amenințat cu lovituri asupra „centrelor de luare a deciziilor”, întreprinderilor din industria de apărare și punctelor de comandă din capitala Ucrainei. Totodată, instituția le-a recomandat cetățenilor străini, inclusiv diplomaților, să părăsească „cât mai curând posibil” Kievul, iar locuitorilor orașului — să evite apropierea de obiectivele infrastructurii militare și administrative ale „regimului Zelenski”.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a calificat declarația Ministerului rus de Externe drept „o capodoperă a ipocriziei” și „un semn al disperării”. Ea a precizat că diplomații europeni nu intenționează să plece din Kiev.

7:47 După ce a transmis o scrisoare președintelui american Donald Trump, avertizând asupra agravării deficitului de sisteme de apărare antiaeriană al Ucrainei, în special în ceea ce privește capacitățile de interceptare a rachetelor balistice, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a publicat un video în care a menționat că „este important ca America să audă Ucraina”.