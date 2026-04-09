Parlamentul a votat în prima lectură proiectul privind amalgamarea voluntară

După câteva ore de dezbateri în Parlament, inițiativa legislativă ce privește îmbunătățirea mecanismului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) a fost susținută în prima lectură. Proiectul a fost votat pozitiv de 59 de deputați, 52 din Partidul Acțiune și Solidaritate, 2 din Blocul „Alternativa” și 5 din „Democrația Acasă”.

Proiectul de lege a fost supus consultărilor cu primarii și cetățenii, iar noile prevederi au scopul de a reduce birocrația în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit comunicatului emis de Parlament, vor fi necesare mai puține documente, fiind suficientă o argumentare succintă și prezentarea listei localităților implicate.

Totodată, localitățile care vor decide să se unească vor avea mai multă flexibilitate în procesul de selectare a centrului administrativ și de alegere a denumirii UAT amalgamate. Modificările vizează și eliminarea limitei fixe de 25 de kilometri dintre localități, ceea ce ușurează procedura de amalgamare voluntară.

Un alt aspect important vizează păstrarea serviciilor publice în localitate, inclusiv prin Centrele unificate de prestare a serviciilor (CUPS), fără ca oamenii să fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al UAT amalgamate. De menționat că noile prevederi aduc mai multă claritate autorităților locale. Astfel, nu vor fi organizate alegeri anticipate în localitățile amalgamate până la alegerile locale din anul 2027.

Scopul proiectului este crearea unor primării puternice și a unor localități dezvoltate. Până în prezent, au fost finalizate două procese de amalgamare voluntară – în orașul Leova și în comuna Călinești din raionul Fălești. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, numărul deciziilor de inițiere a procesului de amalgamare voluntară s-a majorat, 298 de comunități manifestând interes în acest sens.

Ieri, 8 aprilie, a fost făcut public Conceptul de reformă a administrației publice locale. Tranziția de la 32 de raioane la 10 raioane, transformarea raionului Taraclia în municipiu de nivelul II, cu APL de nivelul întâi în componența sa, și acordarea „de trei ori mai mulți bani pentru investiții în infrastructură localităților care se vor amalgama” sunt câteva soluții prevăzute în reforma APL.

Documentul conține patru obiective: Primării puternice prin consolidare administrativ-teritorială; Primării puternice prin autonomie financiară sporită; Primării puternice prin capacitate instituțională reală și Primării puternice prin transparență, servicii accesibile și cetățeni implicați.

Antreprenorul Vasile Tofan consideră că conceptul „este mult prea timid”, fiind un pas „prea mic pentru dimensiunea problemei”.