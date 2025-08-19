LIVE TEXT Ședința CSP: Interviul final în cadrul concursului pentru funcția de Procuror General. Cine sunt cei doi procurori aflați în cursă

Astăzi, 19 august, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) va desfășura interviul final în cadrul concursului pentru funcția de procuror general al R. Moldova. În cursă sunt înregistrați actualul procuror general interimar, Alexandru Machidon, și procurorul-șef interimar Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună.

Știrea se actualizează…

UPDATE 16:35 Întrebat dacă în timpul interimatului său în funcția de procuror general a identificat lacune de ordin al administrației interne, Alexandru Machidon a declarat că „am identificat mai multe lacune, care urmează să fie remediate. Aș menționa sediilor suficiente pentru procuraturile teritoriale. Am avut un dialog cu Executivul, am stabilit un sediu unde vor fi procurorii din Ungheni și Nisporeni. Este o problemă de mai mulți ani de lipsa de ofițeri de urmărire penală în teritoriu”, a menționat procurorul general interimar.

UPDATE 16:18 Printre viziunile și acțiunile prezentate de Alexandru Machidon, se regăsește și „introducerea unui psiholog la nivelul procuraturii, pentru dezvoltarea instituțională, acordarea de sprijin emoțional și consiliere psihologică care poate fi acordată personalului”, a menționat Machidon.

UPDATE 15:57 Membrii CSP au completat fișele și au revenit în ședință. Urmează să fie intervievat actualul procuror general interimar, Alexandru Machidon.

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon/ Captură de ecran CSP

UPDATE 15:36 Interviul candidatului Vitor Furtună s-a încheiat. Acum, membrii CSP vor completa fișele de evaluare a candidatului.

UPDATE 15:33 Întrebat despre inițiativa legislativă de a crea Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), prin comasarea Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună a declarat:

„Sunt două instituții care au anumite domenii de activitate și au competențe foarte distincte. Și așa PCCOCS, după părerea mea are comptetențe prea largi și trebuie îngustate. Dacă am crea o instituție care ar îngloba competențele a PA și PCCOCS, am risca să creăm un monstru care ar avea competențe nelimitate și nu știu cum ar fi posibil de controlat această instituție. Ar avea posibilități enorme”, a precizat Furtună.



UPDATE 15:27 Victor Furtună spune că a fost sancționat disciplinar cu „avertisment” în 2017. „Pur și simplu s-au ridicat toate dosarele la control, din 70 de dosare, evident că găsești 3-4 cauze penale unde ai putea să invoci nerespectarea termenului rezonabil la etapa de urmărire penală. Acesta este riscul la oricare procuror, dacă îi ridici dosarele din gestiune. Cu siguranță găsești ceva, la oricare procuror”, a menționat procurorul-șef interimar PCCOCS.

UPDATE 15:15 Întrebat de membrii CSP despre reușitele sale după ce a câștigat concursul pentru funcția de procurorul-șef interimar PCCOCS, Victor Furtună a declarat că „ambițiile au fost foarte mari, dar posibilitățile mele s-au limitat, din cauza că sunt un interimar. Am documentat foarte multe cauze de criminalitate organizată. Am stabilit foarte clar atribuțiile de serviciu. Am ridicat percepția publică a PCCOCS. Am fost cea mai mediatizată procuratură”, a declarat Furtună.

UPDATE 14:50 „Aș dori să implementăm un sistem de repartizare aleatoriu a dosarelor pentru procurori. Pentru început s-ar putea să începem cu procuraturile teritoriale”, a menționat procurorul-șef interimar al PCCOCS.

UPDATE 14:35 „Despre implicarea presei în controlul procurorilor, presa trebuie să fie un echilibru, dar cu respectarea normelor legale. Noi înțelegem interesul presei și al cetățenilor, evident că suntem oligați să oferim unele informații, dozat, să nu afectăm drepturile persoanelor care sunt investigate”, a declarat Furtună.

UPDATE 14:18 „La momentul actual, breasla procurorilor este una dintre cele mai dezavantajate, dacă nu cea mai dezavantajată profesie din domeniul juridic”, a declarat Victor Furtună în cadrul prezentării sale.

UPDATE 14:08 Primul candidat intervievat va fi procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtună.

Victor Furtună/ Captură de ecran CSP

UPDATE 14:06 Interviurile vor fi efectuate în ședință deschisă. Candidații vor face prezentări despre viziunile lor despre management-ul Procuraturii Generale și vor răspunde la întrebările membrilor CSP.

UPDATE 14:05 A început ședința CSP. Cei doi candidați sunt prezenți în sediul Consiliului pentru proba interviului.

Concursul pentru funcția de procuror general a fost lansat în luna iunie, iar termenul limită de depunere a dosarelor a fost 21 iulie. Evaluarea candidaților se face pe baza unor criterii clare stabilite de CSP, printre care: pregătirea profesională, integritatea și calitățile personale. Candidatul care obține cel mai mare punctaj va fi propus președintei R. Moldova, Maia Sandu pentru numire în funcție.

Fotoliul de șef al Procuraturii Generale a devenit vacant la sfârșitul lunii mai, când Ion Munteanu a fost numit judecător la Curtea Supremă de Justiție. Ulterior, Alexandru Machidon, adjunctul de atunci al PCCOCS, a fost numit șef interimar al Procuraturii Generale.

Pe 29 mai, conform unui comunicat de presă emis de Președinție, Maia Sandu l-a prezentat pe noul procuror general interimar, Alexandru Machidon, echipei Procuraturii. Miercuri, 28 mai, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Alexandru Machidon în funcția de procuror general interimar. Candidatura lui Machidon a fost susținută de 10 dintre cei 11 membri ai CSP. Doar Aliona Nesterov, care a deținut anterior funcția de adjunctă a procurorului general interimar, nu a votat pentru numirea acestuia.

Două persoane au depus cereri pentru a ocupa funcția: Octavian Iachimovschi, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, și Alexandru Machidon – adjunct al procurorului-șef al PCCOCS.

Alexandru Machidon activează în sistemul procuraturii din iulie 2011, atunci când a fost numit în calitate de acuzator de stat la Procuratura raionului Criuleni. Acesta este membru al Asociaţiei Obştești „Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate”, constituită pe 26 septembrie 2019.

Anul trecut, procurorul a obținut venituri salariale brute de 405 637 de lei și a primit 3200 de euro în cadrul unui eveniment de familie.

În februarie 2012 avansează în funcția de adjunct al procurorului raionului Criuleni. Câțiva ani mai târziu, în mai 2023, Machidon a obținut interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Orhei, iar în iunie 2024, acesta a fost numit să asigure interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pe 26 februarie 2024, Machidon a fost numit în calitate de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău.

Procurorul Victor Furtuna a acumulat cele mai multe puncte în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Conform datelor de pe site-ul magistrat.md, Victor Furtuna și-a început cariera de procuror în 2011, când a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura sectorului Buiucani din Chişinău, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea.

În 2016, prin Ordinul Procurorului General al R. Moldova, a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Trei ani mai târziu, acesta a ocupat fotoliul de procuror în Procuratura Anticorupție, după ce o funcția în instituție a devenit vacantă.

În noiembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Furtuna adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Victor Furtuna a condus grupul de urmărire penală în dosarul Stoianoglo.

Familia Furtunăa deține 2 apartamente de peste 78 de metri pătrați, un garaj, o motocicletă și două automobile, o a treia mașină fiind vândut în același an.