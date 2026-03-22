LIVE TEXT Rușii au atacat cu drone o unitate medicală din regiunea Harkov. Război în Ucraina, ziua 1488

UPDATE 15:15 În dimineața zilei de 22 martie, trupele rusești au atacat cu drone o unitate medicală din satul Velykyi Burluk, regiunea Harkov. Potrivit Ukrinform, Direcția Principală a Serviciului de Urgență de Stat din regiunea Harkov a relatat acest lucru pe Facebook.

„În această dimineață, trupele rusești au atacat din nou satul Velykyi Burluk din districtul Kupiansk cu drone de luptă”, a menționat Serviciul de Urgență de Stat.

Atacul dronei a provocat pagube și un incendiu în două garaje din incinta unității medicale. Incendiul a acoperit o suprafață de 100 de metri pătrați. În plus, o linie electrică a fost avariată.

Nu au existat decese sau răniți, a subliniat Serviciul de Urgență.

UPDATE 11:45 Un atac cu drone rusești asupra satului Maidan din regiunea Donețk, pe 21 martie, a ucis o persoană și a rănit alte patru, inclusiv un băiat de 15 ani, a anunțat Parchetul din regiunea Donețk, conform Kyiv Independent.

Potrivit autorităților ucrainene, o dronă rusească Lancet a lovit o zonă rezidențială a satului, ucigând un locuitor în vârstă de 63 de ani, în timp ce avariat simultan 35 de case și vehicule din apropiere.

Alți patru civili, un bărbat de 30 de ani, două femei în vârstă de 52 și 65 de ani și un băiat de 15 ani, au suferit, de asemenea, răni în atac, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, răni provocate de șrapnel, fracturi, tăieturi, vânătăi și comoții cerebrale, au declarat oficialii.

Comunitatea, care este situată la granița dintre regiunile Donețk și Harkiv, a fost ținta regulată a atacurilor rusești de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei. Satul este situat la aproximativ 15 kilometri nord-vest de fortăreața ucraineană asediată Kramatorsk.

Mai devreme în cursul zilei de 21 martie, oficialii din regiunea Donețk au raportat că cinci persoane au fost ucise în atacurile rusești asupra așezărilor Drobysheve și Oleksievo-Druzhkivka, în timp ce alți 14 locuitori au fost răniți în alte părți ale regiunii.

Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin nouă persoane și au rănit alte 36 în ultima zi, potrivit rapoartelor oficialilor locali.

UPDATE 09:05 Armata rusă a atacat comunitatea Brovary din regiunea Kiev, avariind afaceri, locuințe și mașini și provocând un incendiu. Administrația Militară Regională Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Un alt atac nocturn cu drone rusești asupra regiunii Kiev. Sub atac sunt așezări pașnice, afaceri civile și casele poporului nostru”, se arată în postare.

Consecințele atacului au fost înregistrate în comunitatea Brovary. Clădirile din incinta a trei afaceri au fost avariate. Un incendiu a izbucnit la una dintre ele – acesta a fost stins.

Fațadele și acoperișurile a două case private, două autoturisme și un camion au fost, de asemenea, avariate. Din fericire, nu au existat victime, adaugă postarea.

Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Evaluarea și curățarea urmărilor atacului sunt în curs de desfășurare. Conform Ukrinform, în Slavutych, regiunea Kiev, 21 de mii de locuitori au rămas fără electricitate în urma unui atac rusesc de sâmbătă dimineață.