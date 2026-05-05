LIVE TEXT Rusia a lovit Zaporojjea, 12 persoane și-au pierdut viața, iar 37 sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1532

UPDATE 22:10 În prezent, în spital se află șapte răniți în urma atacului rusesc asupra orașului Zaporijjea, iar alți oameni sunt supuși investigațiilor necesare. În total, sunt 37 de persoane afectate, iar 12 persoane și-au pierdut viața. A fost un atac cu bombe aeriene ghidate, a informat Serviciul pentru Situații de Urgență.

„Nicio zi nu trece fără astfel de lovituri rusești asupra orașelor și satelor noastre. Doar acest atac a luat deja 12 vieți. Seara, armata rusă a lovit orașul Dnipro. Până în acest moment, se știe că patru persoane au murit. Este important ca Rusia să fie forțată să oprească acest război. Liniștea, fără astfel de atacuri, este necesară în fiecare zi, nu doar pentru câteva ore undeva, pentru „sărbători”. Viața trebuie protejată, iar eu le sunt recunoscător tuturor partenerilor noștri care și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina și ne ajută să protejăm vieți”, a scris Zelenski.

UPDATE 20:20 Armata rusă a lansat trei bombe aeriene asupra centrului orașului Kramatorsk, iar cel puțin cinci persoane au murit și alte cinci au fost rănite, a raportat Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru pe Facebook.

Serviciile de urgență, inclusiv salvatorii și medicii, acționează la fața locului.

Atacul a avut loc marți, în jurul orei 17:00. Potrivit guvernatorului regional, Vadîm Filashkin , poliția, echipele de salvare, serviciile municipale și personalul medical inspectează clădirile rezidențiale pentru a depista victime și evaluează amploarea distrugerilor.

UPDATE 18:20 Două persoane au fost ucise și alte opt rănite într-un atac rusesc asupra orașului Zaporijjea, a anunțat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, pe Telegram.

„Două persoane au fost confirmate morți în urma atacului inamic”, a scris el.

Între timp, forțele rusești continuă să atace orașul, iar dronele atacă în prezent Zaporijjea.

Rapoartele anterioare au relatat că atacurile aeriene au lovit o instalație industrială din cartierul Șevcenkivskii al orașului, incendiind o benzinărie și o spălătorie auto. Inițial, o persoană a fost raportată ucisă, iar alte opt au fost rănite.

UPDATE 15:40 În noaptea de 4 spre 5 mai, trupele ruse au atacat regiunea Poltava cu rachete și drone de luptă, lovind o instalație de extracție a gazelor naturale. Când echipele de salvare au ajuns la locul incendiului de proporții, soldații ruși au lansat un nou atac.

Astfel, cinci persoane au decedat. Este vorba despre trei angajați ai unei întreprinderi petroliere și doi salvatori. De asemenea, se știe despre 37 de răniți, a raportat șeful administrației regionale din Poltava, Vitali Diakivnîci.

UPDATE 12:10 Guvernul Canadei a alocat 12,4 milioane de euro Fondului de sprijin pentru energia din Ucraina. Astfel, contribuția sa totală a crescut la peste 57 de milioane, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei.

Potrivit ministerului, banii sunt deja alocați pentru repararea și refacerea obiectivelor energetice din toată țara. Acest lucru se întâmplă în cadrul pregătirilor pentru următoarea perioadă de toamnă-iarnă.

Începând din 2022, Fondul de sprijin pentru energia Ucrainei colaborează cu parteneri internaționali pentru a reacționa rapid la consecințele atacurilor asupra sistemului energetic și pentru a asigura refacerea și consolidarea rapidă a acestuia.

UPDATE 10:50 Rafinăria „Kirișinefteorgsintez” (KINEF) din regiunea Leningrad a fost atacată de drone, scrie BBC.

În cursul nopții, în regiune au fost doborâte 29 de drone, a precizat șeful regiunii, Alexander Drozdenco.

„Ținta principală a inamicului a fost KINEF. Nu există victime în urma atacului”, a scris guvernatorul într-un mesaj pe Telegram.

„Kirișinefteorgsintez” este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, singura rafinărie din nord-vestul Rusiei, aparține „Surgutneftegaz”.

Uzina din Kiriși a fost de mai multe ori ținta atacurilor dronelor ucrainene, alături de porturile petroliere din Ust-Luga și Primorsk din regiunea Leningrad. Portul din Primorsk a fost atacat cu o zi înainte. Guvernatorul a anunțat despre atacul anterior asupra Kiriși pe 26 martie.

UPDATE 08:17 În timpul nopții, armata rusă a lovit zona rezidențială din raionul Brovari, regiunea Kiev. Două persoane au fost rănite, raportează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

De asemenea, în urma bombardamentului a izbucnit un incendiu la o unitate industrială din raionul Vișgorod, fiind rănită o a treia persoană. Incendiul a fost stins.

UPDATE 08:13 Soldații ruși au atacat regiunea Cernihiv noaptea trecută.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, într-una dintre localitățile comunității teritoriale Gorodnia, o casă a luat foc în urma loviturilor asupra zonei rezidențiale. „Echipele de intervenție au stins rapid incendiul”, notează salvatorii Ucraineni.

Au fost răniți doi bărbați. Aceștia au fost internați la spital.