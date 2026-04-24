LIVE TEXT Rusia a atacat Odesa. Două persoane au fost ucise, iar alte 15 sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1521

8:20 Trupele rusești au atacat orașul Odesa în noaptea de 24 aprilie, ucigând două persoane și rănind alte 15, a anunțat Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, precizâne că opt dintre cei 15 răniți sunt spitalizați.

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, mai multe clădiri rezidențiale și infrastructura civilă au fost lovite în oraș.

O clădire rezidențială cu trei etaje a fost lovită, distrugând apartamente și provocând un incendiu. Șase persoane au fost rănite. De asemenea, două clădiri rezidențiale cu două etaje au fost distruse. Pompierii au salvat o persoană și au evacuat alte 20 (inclusiv doi copii). Șapte persoane au fost rănite în acest atac.

O dronă rusească a lovit o altă clădire cu două etaje, ucigând două persoane și rănind una. Șaisprezece locuitori ai clădirii au fost evacuați.