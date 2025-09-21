LIVE TEXT Peste 15 000 de soldați ruși mobilizați au fost uciși în Ucraina, identificați de o anchetă media. Război în Ucraina, ziua 1306

UPDATE 18:00 Publicația de presă independentă rusă Mediazona și serviciul rusesc al BBC au relatat duminică, 21 septembrie, că au confirmat identitățile a 15 000 de soldați ruși mobilizați uciși în Ucraina, transmite presa ucraineană.

Analiza arată că 42% dintre aceste decese au avut loc în primul an după ce președintele Vladimir Putin a anunțat „mobilizarea parțială” a Rusiei, care a durat o lună, în septembrie 2022.

Numărul real al pierderilor este probabil mult mai mare, se arată în raport.

Bașkortostan și Tatarstan au înregistrat cel mai mare număr confirmat de decese în rândul soldaților mobilizați, 884, respectiv 861. Regiunea Moscovei a înregistrat 456 de decese, Moscova 242, în timp ce Cecenia a înregistrat cel mai mic număr, cu un singur deces confirmat.

Cel puțin 1200 de soldați mobilizați au fost uciși numai în primele nouă luni ale anului 2025. Rudele au declarat pentru BBC că mulți au fost constrânși să semneze contracte sub amenințarea de a fi trimiși la unități de asalt cu risc ridicat.

Vârsta medie a soldaților morți era de 35 de ani.

Din 2022, Mediazona și BBC au verificat un total de 133.117 decese ale militarilor ruși , bazându-se pe surse publice, inclusiv necrologuri, postări ale rudelor pe rețelele de socializare, reportaje din mass-media regională, declarații ale autorităților locale și alte surse deschise.

În Rusia, soldații contractuali sunt trupe care semnează acorduri de serviciu și formează coloana vertebrală a armatei, în timp ce soldații mobilizați sunt civili chemați pentru a întări forțele în timp de război.

Mobilizarea lui Putin din 2022, prima din Rusia de la al Doilea Război Mondial încoace și determinată de eșecuri pe front, a declanșat proteste în interiorul țării și a determinat peste 261.000 de ruși să fugă în străinătate.

Deși Kremlinul a declarat ulterior mobilizarea „finalizată”, niciun decret prezidențial nu a încheiat-o oficial.

În loc să lanseze o nouă recrutare, Kremlinul s-a bazat pe stimulente financiare și campanii de recrutare, oferind contracte profitabile voluntarilor.

Statul Major General al Ucrainei estimează pierderile rusești mult mai mari, raportând pe 21 septembrie că Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de soldați uciși și răniți de la începutul invaziei la scară largă.

În august, președintele american Donald Trump a declarat că aproape 20.000 de soldați ruși au murit numai în iulie.

UPDATE 16:05 În orașul Kosteantînivka din regiunea Donețk, un bărbat a fost ucis, iar clădiri rezidențiale și instalații de infrastructură au fost avariate în urma bombardamentelor rusești, scrie Ukrinform.

„Am primit informații despre un alt bombardament asupra orașului Kosteantînivka. Armata rusă a deschis focul cu artilerie tubulară asupra zonelor rezidențiale ale orașului. În urma bombardamentului, un civil a fost ucis, suferind răni fatale în propria casă”, a scris Horbunov.

Potrivit acestuia, trupele rusești au lovit orașul și cu lansatoare multiple de rachete Smerch. Au fost înregistrate pagube la trei fațade ale unor clădiri înalte, fațada unui magazin și a unui centru comercial.

În plus, a fost efectuat un atac aerian cu o bombă aeriană ghidată FAB-250, provenită dintr-un modul unificat de planoare și corecție. Drept urmare, fațada unui bloc de apartamente a fost avariată. Nu au fost raportate victime sau răniți.

UPDATE 13:55 Ucraina a arătat drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 de la Lviv, scrie The Kyiv Indepedent.

Deși platforma este cunoscută de aproximativ un an, abia acum a fost prezentată publicului. Sistemul dispune de trei variante capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 2000 de kilometri.

Compacta TLK-150 este concepută pentru operațiuni stealth chiar sub suprafață, folosind propulsie electrică pentru a evita detectarea și a penetra apărarea rusească, potrivit Defense Express.

Printre modelele mai mari se numără TLK-400, cu o rază de acțiune de 1.200 de kilometri și o sarcină utilă de 500 de kilograme, și TLK-1000, care măsoară până la 12 metri, transportă 5000 de kilograme și poate atinge ținte aflate la o distanță de până la 2000 de kilometri.

Statul Major General al Ucrainei a prezentat drona pe rețelele de socializare pe 19 septembrie.

„Forțele armate ale Ucrainei vor primi în curând o serie de sisteme noi, inclusiv drone, ambarcațiuni fără pilot, complexe robotice terestre și echipamente de război electronic”, a declarat armata .

Președintele Volodimir Zelenski a prezentat pentru prima dată drona TOLOKA la summitul „Sprijinirea Ucrainei” din februarie, subliniind capacitatea acesteia de a ataca nave, porturi și ținte strategice rusești.

Dezvăluirea are loc în contextul în care Kievul se concentrează pe lovituri de precizie împotriva infrastructurii rusești.

În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat al treilea atac asupra Podului Crimeea, o rută esențială de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate.

Deși cauza exactă a avarierii suporturilor subacvatice ale podului rămâne neclară, unii experți în apărare speculează că drona TOLOKA ar fi putut juca un rol.

Din 2022, Ucraina și-a extins constant flota de drone navale, integrând sisteme maritime fără pilot în operațiunile de luptă.

Kievul a folosit în repetate rânduri drone maritime pentru a provoca pierderi mari activelor rusești din Marea Neagră.

UPDATE 12:10 Ucraina speră că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene va obliga Rusia să simtă consecințele acțiunilor sale și va servi drept una dintre măsurile decisive pentru a o împinge spre pace, scrie Ukrinform.

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că Rusia trebuie să se confrunte cu consecințele comportamentului său. Sunt necesare suficiente contramăsuri pentru a o obliga la pace.

„Acest lucru poate fi realizat cu o forță adecvată a armatei noastre, cu capacitățile noastre de atac la distanță și cu sancțiuni și presiuni puternice împotriva Rusiei”, a remarcat Zelenski.

În prezent, Ucraina se apără aproape zilnic de atacurile rusești. Numai în ultima săptămână, au fost lansate peste 1500 de drone, peste 1280 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete de diferite tipuri. Aceste arme conțineau mii de componente străine – peste 132.000 – din țări din Europa, America, China, Japonia și zeci de alte țări.

Potrivit lui Zelenski, toate aceste tehnologii permit Rusiei să fabrice arme la scară largă.

„Totul de dragul terorismului împotriva poporului nostru. Dacă Rusia nu este oprită, acest lucru va deveni cu siguranță o amenințare pentru țările din Europa și Indo-Pacific. Sancțiunile puternice sunt un instrument care va ajuta la oprirea acestui lucru. Trebuie să întrerupem toate rutele de aprovizionare posibile și mijloacele de eludare a sancțiunilor și să exercităm presiune asupra țărilor și companiilor individuale care le ajută”, a subliniat președintele.

Acesta a adăugat că partenerii posedă puterea necesară pentru a proteja vieți.

„Contăm pe faptul că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE va fi cu adevărat dureros și pe faptul că Statele Unite se vor alătura europenilor”, a conchis Zelenski.

UPDATE 11:20 Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în atacurile rusești din Ucraina, desfășurate în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 21 septembrie, scrie presa ucraineană.

În regiunea Donețk, un civil a fost ucis în Pokrovsk, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin .

Atacurile rusești din regiunea Cernihiv au rănit un bărbat în vârstă de 21 de ani, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus.

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat, forțele Moscovei au efectuat un al doilea atac în regiune, lovind pompierii care stingeau un incendiu la o infrastructură critică și rănind doi oameni.

Trei persoane au fost rănite în regiunea Zaporijjea după ce Rusia a efectuat 523 de atacuri asupra a 13 așezări, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Mîkolaiv, o femeie în vârstă de 68 de ani a fost spitalizată după un atac cu o dronă rusească, cu vedere la persoana întâi (FPV), a declarat guvernatorul Vitalii Kim.

În regiunea Sumî, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost rănit în urma a 69 de atacuri ale trupelor Moscovei asupra a 26 de așezări, potrivit autorităților locale .

Conform dreptului internațional umanitar, țintirea civililor și a personalului care desfășoară activități de salvare a vieții sau umanitare este interzisă, ceea ce face ca astfel de atacuri să fie potențiale crime de război.

Atacurile evidențiază strategia continuă a Rusiei de a ataca infrastructura civilă pentru a pune presiune pe Ucraina , în timp ce Moscova continuă să respingă apelurile la un armistițiu necondiționat.

UPDATE 10:00 În noaptea de 21 septembrie, forțele ruse au atacat cu 54 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Millerovo, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 33 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 21 de lovituri ale dronelor de atac în 8 locații.