LIVE TEXT Zelenski: Dacă nu va avea loc nicio întâlnire cu Putin, ne așteptăm la sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1305

UPDATE 17:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, dacă liderul rus Vladimir Putin refuză să accepte o întâlnire, Statele Unite ar trebui să își intensifice presiunea asupra sancțiunilor asupra Rusiei.

El a precizat acest lucru în timpul unei discuții cu jurnaliștii, relatează un corespondent Ukrinform.

„Ne așteptăm la sancțiuni dacă nu va avea loc nicio întâlnire între lideri sau, de exemplu, dacă nu se va conveni un armistițiu. Totul depinde de voința părților. Ne-am exprimat sprijinul pentru această idee – știți asta, nu este un secret. Dacă războiul continuă și nu se fac pași către pace, ne așteptăm la sancțiuni”, a spus Zelenski.

El a menționat că va ridica această problemă în timpul viitoarei sale întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump, programată să aibă loc la New York săptămâna viitoare.

„Președintele Trump se așteaptă la acțiuni ferme din partea Europei. Mi-am exprimat punctul de vedere: cred că pierdem mult timp dacă așteptăm, dacă nu se impun sancțiuni sau dacă nu se iau anumite măsuri pe care le așteptăm cu mare interes de la el. Desigur, susținem ideea ca întreaga Europă să impună sancțiuni și să înăsprească politicile tarifare împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești. Dar această legare a tuturor lucrurilor nu face decât să întârzie presiunea asupra lui Putin”, a subliniat președintele Ucrainei.

UPDATE 16:15 Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, în timpul Adunării Generale a ONU, care va avea loc între 21 și 24 septembrie la New York. Declarația lui Zelenski a avut loc în timpul unei întâlniri cu jurnaliști, conform presei din Ucraina.

Zelenski a clarificat că o serie de discuții bilaterale vor avea loc la New York, inclusiv o întâlnire cu președintele SUA. Este posibilă și o întâlnire separată între primele doamne ale Ucrainei și Statelor Unite, care se va concentra pe probleme umanitare, în special pe copii.

„Afaceri, tehnologie, apărare, minerale. Aceasta va fi combinată cu o întâlnire economică majoră. Și o întâlnire cu președintele Statelor Unite. De asemenea, cel mai probabil, o întâlnire între primele doamne ale Ucrainei și Statelor Unite pe teme umanitare, pe copii”, a spus Zelenski.

Președintele a subliniat că ar dori să audă semnale din partea lui Trump cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina, precum și la politica suplimentară de sancțiuni împotriva Rusiei.

UPDATE 14:30 Rusia a lansat un atac de mare amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene în noaptea de 20 septembrie, ucigând cel puțin două persoane și rănind alte 32, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că apărarea aeriană a țării a doborât 552 de drone, 2 rachete balistice și 29 de rachete de croazieră. Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia a lansat 579 de drone, 8 rachete balistice și 32 de rachete de croazieră. Au fost raportate atacuri directe în 10 locații, a precizat aceasta.

Alertele de raid aerian au fost activate în toate regiunile țării în jurul orei 5:45 ora locală, și s-au încheiat în jurul orei 7:00. Explozii au fost auzite în orașele Pavlohrad și Mykolaiv în jurul orei 4:40 ora locală, au raportat oficialii locali, în timpul unui val inițial de atacuri cu rachete. Alte explozii au avut loc ulterior în Dnipro, la scurt timp după ora 6 dimineața.

În regiunea Dnipropetrovsk, guvernatorul regional, Serhii Lysak, a raportat că o persoană a fost ucisă și alte 26 au fost rănite în atacul asupra regiunii. Paisprezece dintre răniți au necesitat spitalizare, inclusiv un bărbat în vârstă de 55 de ani cu arsuri pe 70% din corp.

În regiunea Kiev, administrația militară regională a raportat că au fost raportate atacuri în comunitățile Bucha, Boryspil și Obukhiv. O casă, 10 garaje și cinci mașini parcate au fost avariate în atac.

UPDATE 12:30 O persoană a fost ucisă și opt rănite, inclusiv trei lucrători medicali, în atacurile rusești din regiunea Cernihiv în ultimele 24 de ore. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de șeful Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Chaus, pe Telegram.

Se observă că un rezident în vârstă de 62 de ani a fost ucis într-un atac cu drone în districtul Nijin. O clădire rezidențială a fost avariată. Un incendiu a izbucnit.

„Seara, dronele rusești au lovit districtul Cernihiv. Trei civili care călătoreau într-o mașină – șoferul și doi pasageri – au fost răniți. Lucrătorii de urgență au răspuns la apel, dar a existat un al doilea atac. Trei lucrători medicali au fost, de asemenea, răniți. Toți șase sunt în spital. Mașinile au fost avariate”, se arată în raport.

În plus, doi bărbați civili, în vârstă de 56 și 62 de ani, au fost răniți într-un atac asupra satului de frontieră din comunitatea Semenivka. Ieri, rușii au bombardat 20 de așezări din regiunea Cernihiv, efectuând 42 de lovituri.

UPDATE 09:20 Noaptea trecută, Rusia a atacat regiunea Odesa, au anunțat salvatorii Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

„Atacul a dus la un incendiu într-un depozit agricol și la distrugerea unei clădiri de depozitare cu utilaje agricole. Pompierii și voluntarii au stins rapid incendiul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Trupele rusești au atacat și regiunea Dnipropetrovsk. Anterior, o persoană a murit, alte 13 au fost rănite.

„25 de persoane au fost salvate de echipele de intervenție. Un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială din Dnipro. Apartamentele ardeau, iar salvatorii stingeau incendiul”, potrivit salvatorilor.

Case private, anexe, garaje au fost, de asemenea, avariate. Pe teritoriul unor întreprinderi s-au produs distrugeri. O întreprindere a fost avariată, iar un incendiu a izbucnit în Pavlohrad.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1304