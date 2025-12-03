LIVE TEXT O rachetă rusească a lovit orașul Krîvîi Rih: cel puțin cinci răniți, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1378

UPDATE 22:01 O rachetă rusească a lovit orașul Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk pe 3 decembrie, rănind cel puțin cinci persoane, inclusiv un copil, a raportat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Fetița de 3 ani și o victimă de 28 de ani vor primi tratament în ambulatoriu, în timp ce o femeie de 87 de ani a fost spitalizată în stare moderată, potrivit guvernatorului Vladislav Haivanenko. Ulterior s-a raportat că un bărbat de 72 de ani și o femeie de 78 de ani au solicitat, de asemenea, asistență medicală după atac, notează presa ucraineană.

Trei dintre cele cinci victime rănite au necesitat spitalizare, conform oficialului ucrainean.

Atacul a provocat, de asemenea, incendierea unor garaje și a avariat o clădire administrativă.

UPDATE 20:36 Germania și alte state NATO vor continua și anul viitor să achiziționeze pentru Ucraina arme și muniție americane în valoare de cel puțin un miliard de dolari pe lună, în condițiile lipsei de progrese în discuțiile cu Rusia, scrie Deutsche Welle.

Este vorba despre echipamente esențiale precum rachete de interceptare pentru sisteme de apărare antiaeriană, dar și sisteme ofensive, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței, de la Bruxelles, estimând că în total ar putea fi necesare circa 15 miliarde de dolari.

Ministrul german de externe Johann Wadephul a anunțat, în marja discuțiilor, că Germania va pune la dispoziția Ucrainei circa 172 de milioane de euro pentru două noi pachete cu armament american, pregătite împreună cu Polonia, Norvegia și Țările de Jos. Această inițiativă se adaugă unui pachet deja finanțat, de 500 de milioane de dolari, contribuții care nu sunt însă contabilizate pentru 2026, fiind necesare pentru acoperirea nevoilor din acest an.

Donald Trump vrea ca aliații să plătească

Echipamentele militare americane vor fi achiziționate prin așa-numita inițiativă Purl, lansată în această vară pentru a răspunde solicitărilor președintelui SUA, Donald Trump, care consideră că SUA au suportat până acum o povară prea mare pentru a susține Ucraina. Trump dorește ca aliații să contribuie la finanțarea ajutorului militar suplimentar.

Inițiativa prevede ca muniția și armele produse în SUA să fie vândute aliaților europeni și Canadei, care apoi să le pună la dispoziția Ucrainei. „Purl” se referă la „Prioritised Ukraine Requirements List”, adică la „lista priorităților de necesități pentru Ucraina”.

UPDATE 19:03 După negocierile de la Moscova, partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite, în viitorul apropiat, pentru a continua discuțiile de pace. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Bruxelles, relatează Ukrinform.

Ministrul ucrainean de externe a menționat că, după discuțiile de la Moscova, a avut loc un apel telefonic între șeful delegației ucrainene, secretarul Consiliului pentru Securitatea Națională și Apărare (NSDC), Rustem Umerov, și trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff.

„Reprezentanții delegației americane au spus că, în evaluarea lor, discuțiile de la Moscova au avut un impact pozitiv asupra procesului de pace și au invitat delegația ucraineană să vină în Statele Unite în viitorul apropiat pentru a continua discuțiile noastre”, a spus Sybiha.

El a adăugat că au loc consultări între șeful delegației ucrainene și partenerii săi din Regatul Unit, Germania și Franța pentru a coordona în continuare eforturile și a evalua progresele realizate.

„Și, într-adevăr, am făcut progrese în procesul de pace ca rezultat al întâlnirilor de la Geneva și Miami, deoarece partenerii se bazează acum pe documentul din 20 de puncte elaborat în timpul discuțiilor de la Geneva. Aș dori, de asemenea, să vă confirm că delegația americană a ascultat delegația ucraineană, iar documentul este în continuare discutat”, a declarat ministrul.

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au avut o întâlnire de cinci ore cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, pe 2 decembrie.

UPDATE 17:00 Trupele rusești au atacat orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk cu drone și artilerie încă de dimineață. Două persoane au fost rănite, inclusiv un copil, relatează Ukrinform.

„Încă de dimineață, au existat deja două victime la Nikopol. O fetiță de 10 ani a suferit răni din cauza unui atac de artilerie. Iar un bărbat de 64 de ani a fost rănit în timpul unui atac cu o dronă FPV”, a declarat Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk,.

Ambele victime au fost duse la spital.

Pe 2 decembrie, armata rusă a atacat districtul Nikopol de peste 20 de ori pe parcursul zilei, soldat cu 13 răniți.

UPDATE 15:30 Cinci aliați NATO au confirmat pe 3 decembrie noi achiziții de materiale de apărare americane pentru Kiev, în cadrul Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), scrie The Kiev Indepedent.

Inițiativa PURL, lansată la începutul acestui an, permite membrilor NATO să cumpere arme avansate americane pentru Ucraina.

În timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe aliați de la Bruxelles, au fost anunțate două pachete comune PURL, fiecare în valoare de 500 de milioane de dolari: unul cofinanțat de Germania, Norvegia și Polonia, iar altul de Germania, Norvegia și Olanda.

Președintele rus Vladimir Putin „nu a arătat încă nicio dorință reală de a negocia”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul , la Berlin, pe 3 decembrie, înainte de plecarea sa spre Bruxelles.

„De aceea menținem presiunea asupra Rusiei și, în calitate de aliați din NATO, intenționăm să o intensificăm și mai mult.”

Separat, ministrul de externe al Canadei, Anita Anand, a declarat că țara sa va dona, de asemenea, aproximativ 200 de milioane de dolari în cadrul inițiativei PURL, în timp ce Regatul Unit a promis încă 10 milioane de lire sterline (13 milioane de dolari) pentru sprijin energetic.

Contribuția Germaniei la pachetele viitoare se ridică la aproximativ 200 de milioane de dolari, în timp ce Norvegia va dona până la 500 de milioane de dolari. Olanda și-a confirmat contribuția de 290 de milioane de dolari la începutul acestei săptămâni, menționând că aceasta va include muniție pentru sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei și pentru flota de avioane de vânătoare F-16.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Kievul urmează să primească arme în valoare de până la 5 miliarde de dolari în cadrul inițiativei PURL până la sfârșitul acestui an.

Noile promisiuni vin la doar o zi după o vizită la Moscova a trimisilor președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta cu Putin un plan de pace revizuit dintre SUA și Ucraina.

Cele două părți nu au reușit să ajungă la un progres în discuțiile privind propunerea susținută de Washington, care a fost dezvăluită în noiembrie și revizuită în discuțiile ulterioare cu oficiali ucraineni și europeni.

În forma sa inițială, planul impunea condiții dure Kievului, inclusiv o plafonare a armatei, interdicția de a adera la NATO și concesii teritoriale.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 1 decembrie că planul „pare mai bine” în urma discuțiilor suplimentare cu Washingtonul, dar a recunoscut că problemele teritoriale rămân cea mai dificilă parte a eforturilor de pace.

Moscova nu a arătat nicio disponibilitate să cedeze în ceea ce privește cerințele sale, inclusiv retragerea Ucrainei din regiunea Donbas – o cerere pe care Kievul a respins-o.

Miniștrii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a-și reafirma sprijinul pentru Ucraina, chiar dacă secretarul de stat american Marco Rubio nu participă la sesiune, trimițându-și în schimb adjunctul.

„Ceea ce vedem este că Putin nu și-a schimbat nicio direcție. El acționează mai agresiv pe câmpul de luptă”, a declarat reporterilor la Bruxelles ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

„E destul de evident că nu vrea să aibă niciun fel de liniște.”

Reuniunea NATO din 3 decembrie va include și discuții cu oficiali ucraineni, deoarece negociatorii Kievului urmează să informeze consilierii europeni pe probleme de securitate națională cu privire la stadiul actual al negocierilor de pace.

UPDATE 14:00 Ucraina a atacat conducta petrolieră Drujba pe 1 decembrie, în ciuda faptului că Ungaria și Slovacia au îndemnat anterior Kievul să se abțină de la noi atacuri, scrie presa ucraineană.

Conducta Drujba, una dintre cele mai mari din lume, cu o capacitate de 2 milioane de barili pe zi, este o conductă esențială pentru petrolul de la zăcămintele rusești către rafinăriile europene. Rămâne o gură de oxigen pentru Ungaria și Slovacia, singurele țări ale UE care încă importă țiței rusesc prin intermediul sistemului.

Atacul din 1 decembrie asupra conductei de petrol a fost efectuat în apropierea satului Kazinskie Vyselki din regiunea Tambov, pe secțiunea Taganrog-Lipetsk a conductei, a declarat o sursă din cadrul agenției de informații militare ucrainene (HUR) pentru Kyiv Independent.

Potrivit sursei, explozibili telecomandați, combinați cu amestecuri combustibile suplimentare, au fost folosiți pentru a distruge secțiunea conductei petroliere.

„Rețeaua petrolieră rusească, ca principală sursă de venit pentru statul agresor și de finanțare pentru complexul militar-industrial, va continua să explodeze și să ardă până când inamicul va înceta să mai încerce să atace Ucraina”, a declarat sursa.

Anterior, Ucraina a efectuat mai multe atacuri asupra conductei Drujba, inclusiv în cadrul mai multor atacuri din august, ceea ce a dus la o întrerupere temporară a operațiunilor.

Ungaria și Slovacia, ai căror lideri mențin legături strânse cu Moscova, s-au opus în mod repetat măsurilor mai dure ale UE împotriva Rusiei și susțin că aprovizionarea cu energie a Rusiei nu ar trebui restricționată până când nu vor exista alternative viabile.

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești au atras critici dure din partea ambelor țări, care au îndemnat Kievul să nu vizeze conducta Drujba.

Pe 11 martie, după ce Ucraina a atacat conducta din regiunea Oriol a Rusiei, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut Ucrainei să se abțină de la atacurile asupra infrastructurii energetice care aprovizionează Ungaria, deoarece „aprovizionarea cu energie a Ungariei este o chestiune de suveranitate”.

În urma unei întâlniri cu prim-ministrul slovac Robert Fico la Ujhorod, pe 5 septembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va înceta atacurile de represalii ca răspuns la atacurile rusești continue asupra instalațiilor energetice ucrainene.



UE a eliminat treptat, în mare parte, importurile de petrol rusesc în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova .

Cu toate acestea, ramura sudică a conductei Drujba rămâne activă în baza unor scutiri pentru anumite țări din Europa Centrală.

UPDATE 12:35 Noaptea trecută, trupele ruse au lovit unul dintre obiectivele energetice din regiunea Odesa, scrie hromdske.ua.

În urma atacului rusesc, la obiectivul de infrastructură energetică a izbucnit un incendiu.

Din cauza bombardamentelor, echipamentele au fost avariate. Un angajat al întreprinderii a fost rănit și a fost spitalizat în stare gravă. Medicii îi acordă îngrijirea necesară.

„Salvatorii au lichidat rapid incendiul. În prezent, continuă lucrările de înlăturare a consecințelor atacului.”

În noaptea precedentă, ocupanții au atacat, de asemenea, unul dintre obiectivele energetice din regiunea Odesa. Atunci, în urma atacului, în regiune au apărut întreruperi de energie electrică.

UPDATE 10:30 După un presupus atac cu drone ucrainene în noaptea de 3 decembrie, un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Tambov din Rusia, iar rezervoarele de combustibil au fost avariate în regiunea Voronej, au relatat presa locală și autoritățile, scrie presa ucraineană.

Guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervișov, a declarat că resturi dintr-o dronă au căzut peste un depozit de petrol din așezarea Dmitrievka, declanșând un incendiu. Canalul de telegram Astra a relatat că depozitul de petrol Nikiforovskaya a fost vizat de atacul cu drona.

Pervișov nu a raportat victime și a declarat că la fața locului au fost deplasate echipaje de pompieri și ofițeri de aplicare a legii. Nu a oferit detalii suplimentare.

Deși Pervișov a atribuit atacul forțelor ucrainene, armata ucraineană nu a comentat incidentul.

Canalele Telegram din Ucraina și Rusia au difuzat imagini despre care au spus că arată o explozie și un incendiu, deși imaginile nu au putut fi verificate independent.

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a declarat că patru drone au fost detectate și distruse în două districte ale regiunii. El a adăugat că într-una dintre zone, mai multe rezervoare de combustibil au fost „ușor avariate”. Nu au fost raportate victime sau incendii.

Ucraina a vizat în mod constant instalațiile petroliere din Rusia, în încercarea de a perturba logistica militară și liniile de aprovizionare ale Moscovei, precum și una dintre principalele surse de venit care alimentează efortul de război al Kremlinului.

UPDATE 9:25 În noaptea de 3 decembrie, armata rusă a atacat cu 111 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Chauda, Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupele mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 83 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 27 de drone de atac în 13 locații, precum și căderea resturilor unei drone doborâte într-o altă locație.

„Cel mai mult au avut de suferit obiectivele de infrastructură civilă și gospodăriile private din regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Harkiv și Odesa. Din păcate, există victime în rândul populației civile”, a precizat Forțele.

UPDATE 8:20 În regiunea Dnipropetrovsk, noaptea trecută au avut loc mai multe atacuri, există morți și răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

„Noaptea trecută, orașul Ternivka din raionul Pavlohrad a fost lovit de drone rusești. În urma atacului a izbucnit un incendiu, au fost avariate garaje, case de locuit și automobile. Salvatorii au lichidat incendiul.”

Două persoane au murit. Trei răniți au fost spitalizați.

În comunitatea Vasylkivska din raionul Synelnykove a fost avariată infrastructura.