LIVE TEXT O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322

UPDATE 22:00 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei, iar un alt bărbat a fost aruncat în aer de o mină în propria curte.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Procuratura Regională Herson.

„Conform anchetei, pe 7 octombrie 2025, trupele ruse și-au continuat atacurile asupra așezărilor din regiunea Herson, folosind artilerie, mortare și diverse tipuri de drone”, se arată în comunicat.

Până la ora 17:30, se știa că o persoană a fost ucisă și patru rănite.

Procuratura a raportat că, în cursul dimineții, armata rusă a lansat explozibili din drone de mai multe ori. Unul dintre atacuri a lovit o stație de transport public din Herson, ucigând un bărbat și rănind un altul.

UPDATE 20:00 Guvernul Ucrainei a alocat 36 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura energetică în regiunile din prima linie, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării înainte de iarnă, a declarat Volodimir Zelenski pe 7 octombrie, potrivit Kyiv Independent.

Zelenski a anunțat finanțarea după o întâlnire cu prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, spunând că banii vor fi folosiți pentru protejarea instalațiilor energetice critice și crearea unei rezerve de echipamente pentru restabilirea rapidă a alimentării cu energie.

„Am format o rezervă pentru restabilirea rapidă a alimentării cu energie și vom continua să o creștem”, a spus Zelenski.

Președintele a declarat că guvernul a fost, de asemenea, de acord să mențină un preț fix pentru gazele naturale menajere și a impus un moratoriu privind întreruperea alimentării cu energie în comunitățile din prima linie.

„În ciuda tuturor provocărilor, trebuie să sprijinim comunitățile care se confruntă acum cu cele mai dificile condiții”, a spus Zelenski.

Moscova a lansat un atac masiv cu rachete și drone pe 3 octombrie împotriva instalațiilor energetice din mai multe regiuni, inclusiv din regiunile Harkov, Poltava, Cernihiv și Donețk, a declarat Zelenski anterior. Atacul, care a vizat compania de stat Naftogaz, gaze și petrol, a fost cel mai mare împotriva sectorului energetic al Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă din 2022, potrivit oficialilor companiei.

UPDATE 16:55 Ucraina a condamnat atacurile recente din apropierea centralei nucleare Zaporijjea, ocupată de Rusia, deoarece aceasta rămâne deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei pentru a doua săptămână, a scris The Kyiv Indepedent.

Trupele rusești ar fi lovit o linie electrică pe 23 septembrie, întrerupând conexiunea centralei cu rețeaua electrică a Ucrainei . Drept urmare, centrala a fost nevoită să se bazeze pe generatoare diesel de rezervă pentru a menține funcțiile critice de siguranță și a furniza electricitate.

În contextul îngrijorărilor legate de o potențială criză la amplasamentul centralei, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat pe 6 octombrie că echipa sa a auzit „mai multe runde de obuze care se apropiau și se apropiau de amplasament”.

După ce presa de stat rusă a dat vina pentru atacuri asupra Forțelor Armate ale Ucrainei, Ministerul ucrainean de Externe a declarat pe 6 octombrie că a fost vorba de „o provocare deliberată din partea Rusiei”.

Administrația centralei ocupate a declarat AIEA că „două focuri de armă au fost lovite la 1,25 kilometri de perimetrul amplasamentului”. Agenția a avertizat că atacurile sporesc riscurile de siguranță nucleară la centrală, „care nu a avut energie electrică în afara amplasamentului timp de aproape două săptămâni”.

O misiune de monitorizare a AIEA este staționată la fața locului din septembrie 2022, însă autoritățile ruse i-au restricționat frecvent accesul.

„Rusia demonstrează încă o dată lipsa sa totală de respect pentru dreptul internațional, Statutul AIEA și cei șapte piloni indispensabili ai securității nucleare. Crearea deliberată de riscuri în jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa amenință cu un dezastru nuclear la scară continentală”, a declarat Ministerul ucrainean de Externe într-un comunicat.

Expertul în domeniul nuclear al Greenpeace, Jan Vande Putte, a declarat pentru Kyiv Independent că, începând cu 7 octombrie, ONG-ul internațional nu poate verifica independent originea celui mai recent bombardament.

Expertul a declarat însă că Ucraina nu a bombardat zona în care linia de 750kV a fost avariată pe 23 septembrie.

„Aceasta înseamnă că acuzațiile repetate ale Rusiei sunt în mod clar false. Evaluarea Greenpeace este că cauza daunelor de la linia de 750 kV a fost un sabotaj deliberat al liniei. Rusia a provocat în mod deliberat daunele și le-ar putea repara rapid”, a declarat Vande Putte.

Greenpeace Ucraina a publicat o anchetă pe 1 octombrie, afirmând că nu există dovezi ale vreunui atac militar în jurul stâlpilor și al rețelei de linii electrice de la centrală.

„Greenpeace este îngrijorată de probabilitatea mare ca Rusia să escaladeze și mai mult criza actuală, iar una dintre modalitățile prin care ar putea face acest lucru este prin agravarea și mai permanentă a liniilor electrice”, a adăugat Vande Putte.

Centrala din Zaporijjea se află sub ocupație rusă din martie 2022. Cele șase reactoare ale sale au fost închise la o lună după ocupația Moscovei, dar instalația are nevoie în continuare de electricitate pentru a menține răcirea și a preveni un incident nuclear.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a vizitat Moscova pe 26 septembrie pentru a participa la Săptămâna Atomică Mondială a Rusiei — care a marcat cea de-a 80-a aniversare a industriei nucleare rusești — și s-a întâlnit cu șeful agenției nucleare ruse Rosatom.

Cu doar câteva zile înainte de eveniment, Truth Hounds și Greenpeace Ucraina au publicat o cercetare despre complicitatea Rosatom la crime de război, inclusiv reținerea și tortura personalului de la centrala nucleară, ceea ce a sporit riscul unui dezastru nuclear.

UPDATE 15:00 Întrucât Rusia deține un avantaj semnificativ în ceea ce privește efectivele de oameni, sistemele fără pilot au devenit un instrument crucial pentru imobilizarea inamicului și distrugerea forțelor acestuia pe câmpul de luptă.

Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sârskii, a declarat aceste lucruri în timpul unei întâlniri privind dezvoltarea sistemelor fără pilot în cadrul Forțelor Armate Ucrainene, potrivit Ukrinform.

„În contextul superiorității considerabile a inamicului în ceea ce privește personalul, sistemele fără pilot reprezintă argumentul nostru puternic pentru a limita și distruge forțele rusești pe câmpul de luptă. Nu avem de ales decât să luptăm cu calitate și pricepere”, a spus Sârskii.

Potrivit acestuia, există deja rezultate tangibile: în septembrie, sistemele aeriene fără pilot ucrainene au lovit 66.500 de ținte rusești, cu 10,8% mai multe decât în ​​august. Dintre acestea, 39.200 de atacuri au fost efectuate de drone kamikaze. În plus, 18.159 de soldați ruși au fost uciși sau răniți, o creștere de 23% față de luna precedentă.

„Numărul misiunilor efectuate de sistemele robotizate terestre aproape s-a dublat, ceea ce arată că comandanții acordă o atenție tot mai mare acestei componente importante a sistemelor fără pilot”, a declarat Sârskii.

El a adăugat că Ucraina menține avantajul în utilizarea dronelor FPV, deși inamicul încearcă activ să atingă paritatea.

Sârskii a ascultat, de asemenea, o informare detaliată din partea serviciilor de informații J-2 despre dezvoltarea dronelor Rusiei, noile unități, soluțiile tehnice și planurile operaționale.

„Rusia nu stă pe loc și investește masiv în construirea de unități de drone și cheltuiește resurse uriașe pentru asta. Nu ne putem permite să încetinim”, a spus el.

El a spus că Forțele Armate Ucrainene continuă să extindă unitățile de sisteme fără pilot și desfășoară o campanie de recrutare pentru aceste forțe specializate.

„În timpul întâlnirii, am ascultat și relatări ale comandanților de unități de pe câmpul de luptă, care și-au împărtășit experiența de luptă cu drone și sisteme robotizate, precum și soluțiile lor organizatorice și inovatoare. Am discutat despre problemele actuale și modalitățile de rezolvare urgentă a acestora. Sistemele fără pilot au primit și vor continua să primească sprijinul meu la nivel înalt”, a declarat Sârskii.

De asemenea, el a subliniat sarcini suplimentare pentru consolidarea unităților de drone, optimizarea structurii acestora și îmbunătățirea coordonării cu formațiunile de infanterie, în interesul cărora sunt desfășurate dronele.

„Încă o dată, le mulțumesc sincer forțelor de drone ale Forțelor de Apărare pentru contribuția lor majoră la distrugerea inamicului, perseverența lor în îndeplinirea misiunilor de luptă și angajamentul lor față de dezvoltarea acestui domeniu crucial”, a concluzionat Sârskii.

UPDATE 14:00 Începând cu dimineața zilei de 7 octombrie, grevele rusești au lăsat consumatorii fără electricitate în regiunile Cernihiv, Harkiv, Dnipropetrovsk, Sumî și Donețk. În regiunea Cernihiv, sunt în vigoare întreruperi de curent programate la fiecare oră, scrie The Kyiv Independent.

„Ieri și deja astăzi, Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei. Drept urmare, în această dimineață au existat pene în regiunile Cernihiv, Harkiv, Dnipropetrovsk și Donețk. Situația rămâne dificilă în regiunea Sumî. În regiunea Cernihiv, compania locală de distribuție a fost nevoită să introducă întreruperi progresive în două etape”, se arată în comunicat.

Echipele energetice fac tot posibilul pentru a restaura rapid echipamentele avariate de inamic și a reconecta consumatorii, dar lucrările de reparații sunt complicate de alertele continue de raid aerian.

Consumul de energie electrică rămâne, de asemenea, ridicat, cererea în această dimineață rămânând la același nivel ca în ziua precedentă. Acest lucru se datorează vremii înnorate din majoritatea regiunilor, ceea ce reduce eficiența sistemelor de energie solară pentru uz casnic.

„Economisirea energiei electrice rămâne esențială. Vă rugăm să evitați utilizarea mai multor aparate de mare putere în același timp în timpul orelor de vârf de seară, între orele 17:00 și 22:00”, a declarat Ukrenergo.

În noaptea de 4 spre 5 octombrie, Rusia a efectuat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, avariand echipamentele și instalațiile Zaporijjea Oblenergo ale Grupului Naftogaz.

Pe 6 octombrie, forțele rusești au atacat instalațiile energetice din regiunea Donețk, iar în noaptea de 6 spre 7 octombrie, au lovit regiunile Sumy și Poltava. În dimineața zilei de 7 octombrie, forțele rusești au lovit instalațiile energetice din districtul Pryluky, regiunea Chernihiv, lăsând peste 61.000 de consumatori fără electricitate.

UPDATE 11:30 Atacurile rusești a ucis o persoană și a rănit 33 de persoane, inclusiv copii, în ultima zi, a scris presa ucraineană.

Cinci persoane au fost rănite în Kostiantynivka, regiunea Donețk, în atacuri rusești, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

În regiunea Harkiv, doi bărbați în vârstă de 54 și 67 de ani au fost răniți într-un atac rusesc împotriva satului Borova, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, atacurile rusești au ucis un civil și au rănit 18, inclusiv trei copii, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. Două clădiri de apartamente, peste 130 de case, o fermă, un magazin și situri de infrastructură civilă au fost avariate.

Șapte persoane au avut nevoie de asistență medicală în urma atacurilor rusești împotriva regiunii Sumî, potrivit administrației militare regionale.

Printre victimele rănite s-au numărat un șofer și un pasager al unui troleibuz lovit de un atac cu dronă în Sumî. Trei clădiri cu 10 etaje și mai multe clădiri nerezidențiale au fost, de asemenea, avariate.

O maternitate a fost lovită în oraș, deși nu au fost raportate victime, deoarece personalul și pacienții se aflau în adăpost în acel moment.

O femeie în vârstă de 20 de ani a fost rănită în timpul unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

Rusia a lansat, de asemenea, un atac puternic cu drone împotriva regiunii Poltava, avariand infrastructura feroviară, o instalație energetică și alte clădiri. Douăzeci și opt de companii și 1.070 de gospodării au fost afectate de pene de curent, a raportat guvernatorul Volodymyr Kohut.

Forțele ruse au intensificat atacurile împotriva rețelei energetice a Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna.

În discursul său de seară din 6 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că a emis instrucțiuni privind protejarea instalațiilor energetice și a echipamentelor de iarnă în contextul atacurilor rusești.

UPDATE 9:55 În noaptea de 7 octombrie, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M/KN-23 lansate din regiunea Rostov, Federația Rusă, precum și cu 152 de drone de atac de tip Shahed, și alte tipuri de drone, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Ceauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc.”

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 88 de drone de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale două rachete și ale 52 de drone de atac în 10 locații, precum și căderi de resturi în alte două locații.

Forțele menționează că atacul este în desfășurare și că în spațiul aerian se mai află câteva drone.

UPDATE 8:25 Poltava noaptea trecută a fost atacată de Rusia cu mai multe drone, anunță Serviciul penru Situații de Urgență.

„În urma loviturilor asupra obiectivelor de infrastructură civilă, au izbucnit incendii în clădiri administrative, iar o locuință și o construcție auxiliară au fost avariate.”

La lucrările de intervenție au fost implicate 16 unități de tehnică, 64 de salvatori ai Serviciului și un tren de pompieri al Căilor Ferate Ucrainene.