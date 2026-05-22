LIVE TEXT O persoană a murit și alta a fost rănită în atacurile rusești din regiunea Harkov din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1549

UPDATE 10:47 În ultimele 24 de ore, Harkov și alte 17 așezări din regiunea Harkov au fost atacate de Rusia; un bărbat a fost ucis și un altul a fost rănit. Potrivit Ukrinform, Oleh Syniehubov, șeful Administrației Regionale de Stat Harkov, a relatat acest lucru pe Facebook.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost ucis lângă satul Lisne din comunitatea Malodanylivka de pe drumul Kiltseva, iar un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit în satul Ivano-Shyichyne din comunitatea Bohodukhiv.

Armata rusă a atacat districtele Kyivskyi și Nemyshlianskyi din Harkov cu drone.

„Rușii au atacat, de asemenea, regiunea Harkov cu un sistem de lansare multiplă de rachete, șase drone de tip „Molniia”, 17 drone FPV și cinci drone, al căror tip este în curs de determinare. O locuință privată a fost avariată”, potrivit sursei citate.

Centrul de evacuare în tranzit din Lozova a primit 176 de persoane în ultimele 24 de ore. Un total de 35.441 de persoane au fost înregistrate la centru de la începerea activității acestuia, a adăugat șeful Administrației Regionale de Stat.

UPDATE 08:15 În regiunea Donețk din Ucraina, ofițerii de poliție au evacuat mai multe familii din orașul Drujkivka, aflat pe front, în districtul Kramatorsk, în timp ce erau atacate de drone FPV ruse, și au salvat, de asemenea, civili care fugiseră pe jos din Kosteantînivka. Potrivit Ukrinform, poliția regională a relatat operațiunea pe Telegram și a publicat înregistrări video ale salvării.

Poliția a declarat că ofițerii au reușit să evacueze mai multe familii din orașul Drujkivka, aflat pe front. Pentru a se asigura că civilii pot ajunge în siguranță la vehiculele de evacuare, ofițerii de aplicare a legii au deschis focul asupra dronelor FPV.

„Nu a mai rămas niciun oraș… Bombardamentul este atât de intens încât casele sunt ridicate în aer. Oamenii sunt îngropați în grădinile lor”, a spus un bărbat evacuat în timp ce descria viața din Kosteantînivka.

După cum a relatat anterior Ukrinform, 588 de locuitori singuri și cu dizabilități de mobilitate care rămân în zonele controlate de Ucraina din regiunea Donețk refuză în continuare să fie evacuați în locații mai sigure.