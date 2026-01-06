LIVE TEXT O forță multinațională însărcinată cu consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și cu asigurarea securității „în aer, pe mare și pe uscat”. Garanțiile pe care ar urma să le primească Kievul. Război în Ucraina, ziua 1412

UPDATE 21:28 Așa-numita Coaliție a celor dispuși a înregistrat noi progrese în ceea ce privește un cadru pentru garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului la Paris, a declarat marți prim-ministra Italiei Giorgia Meloni.

Discuțiile, a declarat Meloni într-un comunicat, au fost constructive și au subliniat un grad ridicat de aliniere între Ucraina, SUA, Europa și alți parteneri cu privire la măsurile menite să asigure o pace durabilă și justă.

„În centrul discuțiilor s-a aflat rafinarea angajamentelor de securitate inspirate de articolul 5 al NATO, un model susținut de mult timp de Italia, care ar fi inclus într-un pachet mai amplu de acorduri coordonate îndeaproape cu Washingtonul”, se arată în comunicatul emis de biroul de presă al lui Meloni.

Sistemul propus vizează protejarea suveranității Ucrainei prin consolidarea capacităților militare și un mecanism robust de monitorizare a eventualului armistițiu.

Declarația include cinci componente: o forță multinațională însărcinată cu consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și cu asigurarea securității „în aer, pe mare și pe uscat”, monitorizarea încetării focului sub conducerea SUA, sprijin pentru armata ucraineană, angajamente obligatorii de a susține Kievul în cazul unui viitor atac rus și cooperare pe termen lung în domeniul apărării cu Ucraina.

„Garanții solide de securitate pentru o pace durabilă și stabilă în Ucraina” – declarația Coaliției celor dispuși:

„În special, Coaliția a afirmat clar că capacitatea Ucrainei de a se apăra este extrem de importantă pentru asigurarea viitorului securității colective a Ucrainei și a zonei euro-atlantice. Am confirmat că asigurarea suveranității și a securității durabile a Ucrainei va fi parte integrantă a unui acord de pace și că orice soluție va trebui să fie susținută de garanții solide de securitate pentru Ucraina. Suntem pregătiți să ne angajăm într-un sistem de garanții obligatorii din punct de vedere politic și juridic, care va fi activat odată cu intrarea în vigoare a unui armistițiu, în plus față de acordurile bilaterale de securitate și în conformitate cu dispozițiile noastre juridice și constituționale respective. Acestea vor include următoarele componente: Participarea la un mecanism propus de monitorizare și verificare a încetării focului, condus de SUA . Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului, care va include contribuții din partea membrilor Coaliției celor dispuși. Coaliția celor dispuși va fi, de asemenea, reprezentată în Comisia specială care va fi înființată pentru a aborda orice încălcări, a atribui responsabilitatea și a stabili măsurile corective.

Sprijin pentru forțele armate ale Ucrainei : Coaliția a convenit să continue asistența militară și furnizarea de armament pe termen lung pentru forțele armate ale Ucrainei, pentru a le asigura capacitatea susținută, întrucât acestea vor rămâne prima linie de apărare și descurajare. Aceasta va include, fără a se limita la: pachete de apărare pe termen lung; sprijin pentru finanțarea achiziționării de arme; cooperarea continuă cu Ucraina în ceea ce privește bugetul național pentru finanțarea forțelor armate; accesul la depozite de apărare care pot oferi sprijin suplimentar rapid în cazul unui viitor atac armat; furnizarea de sprijin practic și tehnic Ucrainei în construirea de fortificații defensive .

O forță multinațională pentru Ucraina, alcătuită din contribuții ale țărilor dispuse să participe în cadrul coaliției, pentru a sprijini reconstrucția forțelor armate ale Ucrainei și pentru a susține descurajarea . S-a realizat o planificare militară coordonată pentru a pregăti măsuri de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat, precum și pentru regenerarea forțelor armate ale Ucrainei. Am confirmat că aceste măsuri de asigurare a securității ar trebui să fie puse în aplicare cu strictețe, la cererea Ucrainei, odată ce va avea loc o încetare credibilă a ostilităților. Aceste elemente vor fi conduse de Europa, cu implicarea și a membrilor neeuropeni ai coaliției și cu sprijinul propus al SUA.

Angajamente ferme de sprijinire a Ucrainei în cazul unui viitor atac armat din partea Rusie i, în vederea restabilirii păcii. Am convenit să finalizăm angajamentele ferme care stabilesc abordarea noastră de sprijinire a Ucrainei și de restabilire a păcii și securității în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei. Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul în materie de informații și logistică, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare.

Angajamentul de a aprofunda cooperarea pe termen lung în domeniul apărării cu Ucraina. Am convenit să continuăm să dezvoltăm și să aprofundăm cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul apărării cu Ucraina, printre altele: formare, producție industrială comună în domeniul apărării, inclusiv cu utilizarea instrumentelor europene relevante, și cooperare în domeniul informațiilor".

Declarația lui Voldimir Zelenski după summitul de la Paris:

„Armatele Franței, Marii Britanii și Ucrainei au lucrat în detaliu la amplasarea forțelor, numărul, tipurile specifice de arme, componentele forțelor armate care sunt necesare și care vor putea funcționa. Avem deja aceste detalii necesare. Înțelegem care țară și ce este pregătită să facă – dintre toate țările din coaliția celor dispuse să participe. Doresc să mulțumesc fiecărui lider, fiecărei țări care dorește cu adevărat să facă parte dintr-o soluție pașnică. Am discutat foarte concret cu partea americană despre monitorizarea pentru a evita încălcarea păcii. America este pregătită să lucreze în acest sens. Și unul dintre cele mai importante componente este descurajarea, instrumentele care nu vor permite o nouă agresiune rusă. Vedem toate acestea”.

UPDATE 21:00 O persoană a murit și alta a fost rănită în urma unui atac rusesc asupra raionului Zaporijjea. Totodată, patru persoane, printre care doi copii, au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra raionului Polohî, a anunțat guvernatorul regiunii Zaporijjea, Ivan Fedorov.

Forțele ruse au bombardat satul Iuliivka cu bombe aeriene ghidate. Case private au fost distruse și avariate, iar un incendiu a izbucnit. În urma atacului, un bărbat de 42 de ani a murit și o femeie de 42 de ani a fost rănită.

Armata rusă a lovit cu o bombă aeriană ghidată localitatea Mikilsk, distrugând o casă și avariind o mașină.

Patru persoane au fost rănite: un bărbat de 42 de ani, o femeie de 38 de ani și doi copii, o fetiță de 10 ani și un băiat de 7 ani.

UPDATE 19:20 Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, potrivit unui proiect de declarație pregătit înaintea summitului de la Paris, scrie Reuters.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul logistic și de informații, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declarație, care ar urma să fie aprobat de liderii „Coaliției celor dispuși” din rândul aliaților Ucrainei, la Paris, mai târziu în cursul zilei de astăzi.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, au sosit la Palatul Élysée din Franța pentru summitul la care vor participa peste 27 de lideri.

Reuniunea are ca scop finalizarea contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a reasigura Kievul în cazul unui armistițiu cu Rusia, care a invadat țara vecină în 2014 și din nou la scară largă în 2022.

Proiectul de text subliniază modul în care discuțiile privind garanțiile de securitate au avansat în ultimele săptămâni, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente.

Până de curând, atenția s-a concentrat în mare parte pe promisiunile de ajutor militar pentru forțele ucrainene și pe posibile contribuții la o forță internațională de asigurare a securității.

Proiectul de declarație pentru reuniunea de marți menționează, de asemenea, că aliații vor participa la un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA.

„Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului. Acesta va fi condus de SUA, cu participarea internațională, inclusiv contribuții din partea membrilor Coaliției celor dispuși”, se arată în proiectul de declarație.

Proiectul de declarație prevede, de asemenea, asistență militară continuă și pe termen lung pentru Ucraina, precum și o forță multinațională pentru Ucraina.

UPDATE 19:10 În timpul zilei, forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. Nu au fost raportate victime.

Conform guvernatorului regiunii, Vladislav Haivanenko, de dimineață, atacurile asupra regiunii Nikopol au continuat. Au fost avariate o întreprindere industrială, 7 case private, 2 clădiri agricole, un autobuz, camioane, linii electrice și conducte de gaz. Nu există morți sau răniți.

În schimb, în comunitatea Pokrovsk din raionul Sînelnîkove, două persoane au fost rănite de o dronă. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani și o femeie de 38 de ani.

UPDATE 15:22 Trupele ruse au atacat cu o dronă o mașină de serviciu a Poliției în timp ce aceasta se deplasa pe o autostradă din districtul Pologovsk, regiunea Zaporijjea, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov. În urma atacului, trei polițiști au fost răniți: doi bărbați în vârstă de 46 și 29 de ani, precum și o femeie de 41 de ani. „Aceștia primesc toată asistența medicală necesară”, a subliniat oficialul.

UPDATE 13:20 Un atac rus țintit a avariat o fabrică civilă de producție de ulei de floarea-soarelui din Dnipro, deținută de cunoscuta companie americană „Bunge”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha, potrivit G4Media.

Oficialul ucrainean consideră că atacul nu a fost o greșeală, ci unul deliberat, deoarece rușii au încercat să lovească această afacere americană de mai multe ori.

„Rusia a vizat în mod sistematic întreprinderile americane din Ucraina. Atacurile rusești de anul trecut au avariat birourile Boeing din Kiev, un important producător american de electronice din Transcarpatia și alte instalații. Pe parcursul războiului pe scară largă, aproximativ jumătate dintre membrii Camerei de Comerț a SUA din Ucraina au suferit daune sau distrugeri ale instalațiilor lor în diferite grade”, mai spune ministrul.

Sîbiha consideră că atacurile lui Putin asupra companiilor americane și intereselor americane din Ucraina demonstrează disprețul său total față de eforturile de pace conduse de președintele Donald Trump: „ De aceea este atât de urgent să se avanseze în procesul de pace, iar Ucraina este gata să îl ducă mai departe, să se consolideze apărarea aeriană a Ucrainei și să se intensifice presiunea sancțiunilor. Refuzul Moscovei de a răspunde la măsurile constructive ale Ucrainei în direcția păcii trebuie să aibă un cost, iar Kremlinul trebuie să simtă că acest cost este unul serios”.

UPDATE 11:45 Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc astăzi, 6 ianuarie, la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews.

Euronews scrie că discuția privind garanțiile de securitate va continua declarația comună emisă de un grup de lideri europeni după o reuniune de la Berlin luna trecută. Liderii se vor concentra pe angajamentele pe termen lung pentru Ucraina, menite să împiedice Rusia să comită orice atac sau invazie în viitor.

Potrivit G4Media, participă la reuniune și preşedintele României Nicuşor Dan.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, sunt așteptați să participe la summit.

În discursul de Anul Nou, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie.

UPDATE 11:00 În noaptea de 6 ianuarie, trupele ruse au lansat 61 de drone asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 40 dintre dronele lansate erau de tip Shahed.

Armata ucraineană a reușit să distrugă 53 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, centrul și estul țării. Au fost înregistrate 8 lovituri ale dronelor în 6 locații.

UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters.