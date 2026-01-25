LIVE TEXT O dronă rusească a lovit o clădire înaltă din Harkiv. Au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1432

UPDATE 18:10 O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă din Harkiv, rănind persoane. Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În urma unui atac rus asupra unei clădiri înalte, există persoane rănite”, a scris Terehov.

Anterior, el a raportat că o dronă a lovit un centru comercial din districtul Saltivskyi, dar ulterior a specificat că, potrivit Centrului de Situație, atacul a lovit de fapt o clădire rezidențială înaltă din apropierea centrului comercial.

Potrivit lui Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, atacul cu dronă asupra unei clădiri rezidențiale înalte a fost înregistrat în districtul Kyivskyi din Harkiv.

„Geamurile au fost deteriorate. Conform informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită”, a declarat Syniehubov.

UPDATE 13:12 În prezent, la Kiev funcționează 1300 de puncte de invulnerabilitate (adăposturi de urgență), iar două centre de încălzire suplimentare mari, fiecare cu o suprafață de 700 de metri pătrați, sunt în curs de amenajare.

Potrivit Ukrinform, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a relatat acest lucru pe Telegram.

Ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klymenko, a declarat în direct la telemaratonul United News că centrele de încălzire ale Serviciului de Urgență de Stat sunt situate între clădiri rezidențiale din microdistrictele Kievului, fiind în prezent în funcțiune 91 de astfel de centre.

„În plus, implementăm încă două centre mari, cu o suprafață de 700 de metri pătrați fiecare”, a spus el.

În centrele de încălzire, oamenii se pot încălzi, pot obține băuturi calde, își pot încărca gadgeturile și pot utiliza servicii de comunicații.

După cum a subliniat ministrul, deciziile privind amplasarea unor stații de încălzire suplimentare vor fi luate prompt, în funcție de numărul de persoane și de nevoile reale de pe teren. În special, în raioane au fost deja pregătite corturi și structuri pneumatice modulare.

„Lucrările sunt în desfășurare non-stop și vor continua până când situația se va stabiliza”, a subliniat Klymenko.

UPDATE 11:05 Aproximativ 1700 de clădiri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, erau încă fără încălzire în urma unui atac rusesc cu rachete și drone la începutul acestei săptămâni, a declarat duminică, 25 ianuarie, primarul Kievului, Vitalii Klitschko, potrivit Reuters.

Rusia a lansat sâmbătă, 24 ianuarie, un atac vast asupra sistemului energetic al Ucrainei, zguduind Kievul cu explozii peste noapte, lăsând 1,2 milioane de proprietăți fără energie electrică în toată țara, în timpul temperaturilor sub zero grade de iarnă.

Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a declarat sâmbătă că peste 3200 de clădiri din Kiev erau fără încălzire târziu în acea seară, față de 6000 dimineața.

UPDATE 09:05 Pe 24 ianuarie, armata rusă a efectuat 754 de atacuri asupra a 32 de așezări din regiunea Zaporijjea. O femeie în vârstă de 39 de ani a fost rănită în urma unui atacului rus asupra orașului Tavriiske.

Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform.

Potrivit acestuia, forțele ruse au efectuat 19 atacuri aeriene asupra orașelor Zirnytsia, Rizdvianka, Liubytske, Zaliznychne, Preobrazhenka, Kopani, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Sviatopetrivka și Dorozhnianka.

Aproximativ 500 de drone de diferite tipuri (majoritatea FPV) au ataca tZaporijjea, Chervonodniprovka, Rozumivka, Tavriiske, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Huliaipole, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohilepe Varkavari, Slovacia, Slovacia Dobropillia, Tsvitkove și Solodke. Cinci lovituri MLRS au lovit Lukianivske, Mala Tokmachka, Charivne și Staroukrainka.

Alte 230 de lovituri de artilerie au fost înregistrate în Chervonodniprovka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Huliaipole, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Sviatopetrivka, Zelene, Varvarivka, Dobropillia și Solodke.