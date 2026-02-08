LIVE TEXT O biserică și un spital au fost avariate, iar zece persoane au fost rănite în timpul unui atac cu rachete asupra Hersonului. Război în Ucraina, ziua 1446

UPDATE 18:00 O biserică și un spital au fost avariate în urma bombardamentelor nocturne din Herson. Numărul victimelor a crescut la zece. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Herson a raportat acest lucru pe Telegram.

„Ieri, în jurul orei 23:00, ocupanții ruși au bombardat o unitate medicală din Herson. Obuzele inamice au spart ferestrele și ușile, au distrus acoperișul și au avariat o ambulanță. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, potrivit unui comunicat al Administrației Militare Regionale Herson.

Conform raportului, numărul victimelor bombardamentelor din Herson cu MLRS a crescut la 10 persoane. Un alt bărbat care a fost rănit în timpul nopții din cauza bombardamentelor rusești asupra părții centrale a Hersonului a necesitat asistență medicală.

Catedrala Sfântul Duh a fost, de asemenea, avariată în timpul atacului asupra orașului, potrivit departamentului de caritate și servicii sociale al eparhiei Herson.

„Unul dintre obuze a lovit acoperișul catedralei, altul a căzut pe terenul templului, avariind capela în cinstea icoanei Sfintei Născătoare de Dumnezeu, «Izvorul Dătător de Viață», turnul clopotniță și ferestrele din incinta administrației eparhiale Herson și camerele utilităților. Nu au existat victime”, se arată în comunicat.

La ora 7:30, trupele ruse au atacat din nou orașul. Potrivit Administrației Militare Regionale Herson, o femeie în vârstă de 66 de ani care se afla acasă a fost lovită de focul rus. Aceasta a suferit sindrom postcomoție cerebrală, leziuni explozive și traumatisme craniene închise. O ambulanță a dus victima la spital în stare moderată.

UPDATE 14:00 În noaptea de 8 februarie, trupele rusești au efectuat un atac masiv cu drone asupra instalațiilor Naftogaz din regiunea Poltava. Potrivit Ukrinform, Serghii Koretskyi, președintele consiliului de administrație și directorul general al Naftogaz din Ucraina, a relatat acest lucru pe Facebook.

„În noaptea de 8 februarie, trupele rusești au efectuat un alt atac masiv asupra instalațiilor Grupului Naftogaz din regiunea Poltava. Au folosit drone. Au existat lovituri. Activele și echipamentele au fost avariate. Nu au existat victime”, se arată în comunicat.

Unități ale Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei sunt la fața locului. Echipaje de urgență, servicii tehnice și toate unitățile relevante lucrează intens pentru a elimina consecințele atacului.

„Acesta este deja al 19-lea atac țintit rusesc asupra instalațiilor Naftogaz de la începutul anului”, a declarat Koretskyi.

UPDATE 12:05 În zori, armata rusă a lovit o zonă rezidențială a orașului Kramatorsk, regiunea Donețk. În urma atacului, apartamentele de la etajul 3 al unei clădiri cu nouă etaje și mașinile din curte au luat foc, potrivir Serviciului de Urgență ucrainean.

„Din păcate, o persoană a murit, alte două au fost rănite”, raportează salvatorii pe Telegram.

Echipele de intervenție au stins incendiile pe o suprafață de 250 de metri pătrați și i-au ajutat pe locuitori să iasă din interior, deschizând ușile de intrare deformate de explozie.

Salvatorii au fost implicați și ei în stingerea unui incendiu într-o clădire rezidențială din Drujkivka, dar din cauza amenințării cu bombardamente repetate, au fost nevoiți să suspende lucrările.

„Dragi cetățeni, evacuați din zonele din prima linie, dacă este posibil”, scrie Serviciul de Urgență al Ucrainei.

UPDATE 09:00 Noaptea trecută, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la o întreprindere industrială.

„Din fericire, nu au existat victime”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Salvatorii au stins incendiul. La fața locului au intervenit 62 de pompieri și 15 unități de echipamente din cadrul Serviciului de Urgență ucrainean. Din partea instituției municipale „Serviciul de Salvare și Scafandri” – 5 persoane și 2 unități de echipamente.