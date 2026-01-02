LIVE TEXT Ministerul rus al Apărării neagă faptul că militarii ruși ar fi atacat Harkivul. Război în Ucraina, ziua 1408

UPDATE 21:50 De sub ruinele clădirii distruse, salvatorii au recuperat cadavrul unui copil deceda, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a Ucrainei.

„Salvatorii și serviciile publice continuă lucrările de îndepărtare a ruinelor. Sunt implicate echipele cinologice ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și ale Crucii Roșii”, a precizat instituțoa.

UPDATE 21:45 Ministerul rus al Apărării neagă faptul că militarii ruși ar fi atacat Harkivul. Potrivit agenției TASS, ministerul susține că epicentrul exploziei s-ar fi aflat în centrul comercial „Persona”, unde ar fi detonat muniții ce aparțin Forțelor Armate ale Ucrainei.

Declarațiile privind un atac asupra Harkivului ar avea, potrivit Ministerului rus al Apărării, scopul de a „distrage atenția opiniei publice internaționale” de la atacul asupra unui restaurant din partea ocupată a regiunii Herson, produs la 1 ianuarie.

Conform datelor preliminare furnizate de procuratura ucraineană, atacul a fost efectuat cu două rachete de tip „Iskander”.

UPDATE 21:30 Bilanțul răniților în urma atacului asupra Harkivului a crescut la 31 de oameni, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. În total, au fost salvate 12 persoane.

UPDATE 20:00 În urma atacului rusesc cu rachete balistice asupra centrului orașului Harkiv, 25 de persoane au fost rănite. Informația a fost comunicată de primarul orașului, Igor Terehov. Acesta a precizat că medicii acordă tuturor asistența necesară. Operațiunile de căutare și salvare continuă.

UPDATE 16:55 Numărul celor răniți în urma atacului Rusiei asupra centrului orașului Harkiv ajunge 15, o persoană fiind în stare gravă. Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleg Sinegubov a raportat că sub dărâmături ar putea exista încă persoane. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, a raportat oficialul ucrainean.

UPDATE 15:48 Rusia a lovit centrul orașului Harkiv, fiind vizată o zonă rezidențială. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a scris că este un „atac rusesc îngrozitor”.

„Conform informațiilor preliminare, au fost lansate două rachete. Lovitura a vizat direct o zonă rezidențială. Una dintre clădiri a fost grav avariată. În prezent este în desfășurare o operațiune de salvare, fiind implicate toate serviciile necesare. Numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut. Serviciile de urgență, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, precum și autoritățile municipale și regionale din regiunea Harkov vor oferi actualizări de informații. Din păcate, așa tratează rușii viața și oamenii — continuă crimele, în pofida tuturor eforturilor depuse de lume și, în special, de Statele Unite în procesul diplomatic. Doar Rusia nu dorește încheierea acestui război și face în fiecare zi totul pentru ca războiul să continue. De aceea, sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, iar zilnic avem nevoie de consolidarea apărării noastre antiaeriene, a pozițiilor noastre și a protecției vieții oamenilor”, a scris președintele ucrainean.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional și limbaj licențios.

UPDATE 14:55 Armata rusă încearcă să intensifice presiunea asupra periferiei nordice a orașului ucrainean Pokrovsk, pentru a lansa ulterior un asalt asupra orașului Hrișine, a raportat Corpul 7 de Intervenție Rapidă al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Soldații ruși au încercat să folosească ruta logistică dintre Șevcenkove și Pokrovsk pentru a acumula forțe și resurse suplimentare.

Unitățile din zona de apărare a Corpului 7 de Intervenție Rapidă au distrus o parte din echipamentul armatei ruse, în special, datorită activității sistemului M142 HIMARS.

UPDATE 10:59 Kremlinul pregătește o provocare la scară largă, cu victime umane, pentru a perturba discuțiile de pace înainte sau în timpul Crăciunului pe stil vechi, informează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

„Operațiunea indicată poate fi complexă. Kremlinul a lansat noi acțiuni de informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare suplimentară. Trecerea de la un aflux manipulativ la o provocare deliberată a serviciilor speciale rusești cu victime umane semnificative are mari șanse. Scopul provocării ar putea fi o dispută cultică sau un alt obiect cu o valoare simbolică ridicată atât în ​​Rusia, cât și în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei”, scriu serviciile ucrainene de informații.

Pentru a falsifica dovezile integrității Ucrainei, se planifică utilizarea tehnologiei dronelor de atac, care vor fi livrate la locul provocării de pe linia de luptă, precizează sursa citată.

„Exploatarea fricii și efectuarea de acte teroriste cu victime umane sub pavilionul altcuiva corespunde, în general, stilului de lucru al serviciilor speciale rusești”, se arată în comunicatul Serviciului de informații externe al Ucrainei.

8:16 Orașul Zaporijia a fost atacat masiv de drone rusești. S-au auzit explozii și s-au raportat incendii, informează șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov.

„Rușii atacă centrul regional. Sunt incendii”, se arată în mesaj.

Alerta de raid aerian continuă, avertizează Administrația Militară Regională. Locuitorii din Zaporijia și din regiune sunt rugați să rămână în locuri sigure.

Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unor drone de atac care se îndreaptă spre Zaporijia dinspre sud.

Conform Ukrinform, în prima zi a Anului Nou, armata rusă a atacat regiunea Zaporijia, în consecință, aproape 4000 de oameni au rămas fără electricitate.