LIVE TEXT Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin, care luptă alături de ucraineni, este în viață. Rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front. Război în Ucraina, ziua 1407

UPDATE 19:30 Denis Kapustin, fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front, transmite G4media.

GUR a declarat că serviciile de securitate ruse au ordonat asasinarea lui Denis Kapustin și au alocat 500 de mii de dolari pentru operațiune. Potrivit agenției, oficialii ucraineni au desfășurat o operațiune „complexă” de contrainformații care a dejucat complotul.

Kirill Budanov, șeful serviciilor de informații ucrainene, a apărut într-o videoconferință cu Kapustin și l-a felicitat pentru că a supraviețuit presupusei tentative de asasinat. GUR a publicat, de asemenea, un videoclip în care Kapustin apare alături de un comandant al unității sale de forțe speciale Timur, care a descris operațiunea de contrainformații.

UPDATE 17:15 „Uciderile trebuie oprite”, spune Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce Rusia a atacat Ucraina cu peste 200 de drone în noaptea de revelion.

„Dacă atacurile nu se opresc nici măcar în sărbătorile de Anul Nou, atunci proviziile de apărare aeriană nu pot fi amânate. Aliații au o gamă limitată de echipamente. Ne așteptăm ca tot ceea ce a fost convenit cu SUA la sfârșitul lunii decembrie pentru apărarea noastră să ajungă la timp. Sunt recunoscător tuturor pentru disponibilitatea lor de a fi alături de Ucraina și de a lucra pentru securitatea noastră comună”, a atras atenția Zelenski.

El a subliniat că atacurile rusești țintesc sectorul energetic al Ucrainei.

UPDATE 11:18 Forțele ucrainene de Apărare Aeriană raportează că au distrus 176 din cele 205 drone lansate de armata rusă pentru a ataca Ucraina, începând cu seara zilei de 31 decembrie.

Începând cu ora 18:00, miercuri, 31 decembrie 2025, armata rusă a atacat Ucraina cu 205 drone „Shahed” și „Gherbera” din următoarele direcții: Orel, Briansk, Kursk, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo (Federația Rusă), Chauda, ​​Hvardiiske (Crimeea ocupată temporar) și Donețk, ocupat temporar. Aproximativ 130 dintre acestea erau drone Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviație, forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, joi, 1 ianuarie, la ora 8:30, Forțele de Apărare Aeriană au doborât/bruiat 176 de alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei.

8:51 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu ar face decât să prelungească războiul.

Happy New Year, Ukraine!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/WkAFpSHb9p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2025

Zelenski a spus că ucrainenii sunt epuizaţi după aproape patru ani de război – o durată mai mare decât ocupaţia germană a multor oraşe ucrainene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – dar nu sunt pregătiţi să renunţe.

Ce vrea Ucraina? Pace? Da. Cu orice preţ? Nu. Vrem sfârşitul războiului, dar nu sfârşitul Ucrainei. „Suntem obosiţi? Foarte. Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Oricine crede asta se înşală profund”, a declarat Zelenski.

El a spus că orice semnătură „pusă pe acorduri slabe nu ar face decât să alimenteze războiul”.

„Semnătura mea va fi pusă pe un acord puternic. Şi exact ăsta este scopul fiecărei întâlniri, al fiecărui telefon, al fiecărei decizii în acest moment. Să asigurăm o pace puternică pentru toată lumea, nu pentru o zi, o săptămână sau două luni, ci o pace pentru ani de zile”, a afirmat președintele Ucrainei.

Zelenski a declarat că săptămânile de diplomaţie sub conducerea SUA, inclusiv discuţiile sale din weekendul trecut cu preşedintele american Donald Trump în Florida, au dus la un acord de pace care este aproape gata.

„Acordul de pace este gata în proporţie de 90%, mai rămân 10%. Acele 10% conţin totul, sunt cele 10% care vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei şi modul în care vor trăi oamenii”.

Principalul obstacol în calea finalizării acordului este cine ce părţi va controla din teritoriul Ucrainei.

Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei în sud şi est, dar liderul rus Vladimir Putin doreşte ca Ucraina să se retragă din părţi ale regiunii Donbas din est, pe care forţele Moscovei nu au reuşit să le captureze.

„Mai crede cineva în minciunile Rusiei? Din păcate, da”

Kievul doreşte ca harta să rămână neschimbată, la liniile de luptă actuale, iar Zelenski a respins ca fiind „minciună” cererile Rusiei de retragere completă din Donbas în schimbul promisiunii că se va încheia războiul.

„Ieşiţi din Donbas şi totul se va termina. Aşa sună în traducere din rusă această minciună. Traducere în ucraineană, engleză, germană, franceză şi, de fapt, în orice limbă din lume. Mai crede cineva în ele? Din păcate, da. Pentru că prea des adevărul este evitat şi numit diplomaţie, când de fapt este pur şi simplu o minciună deghizată.

Rusia nu îşi încheie singură războaiele. Nu a existat în istorie un război pe care să-l fi încheiat din proprie iniţiativă. Doar presiunea din partea altora, doar constrângerea din partea altora, pe care ei înşişi o numesc „gest de bunăvoinţă”. Aşa a fost în toţi anii în care Rusia a fost în război cu cineva, adică în toţi anii existenţei sale. Toate ţările cu care Moscova a fost în război la diferite momente pot confirma acest lucru. Polonia, Turcia, Finlanda, Siria, Georgia, Abhazia, Osetia, Cecenia – şi lista poate continua la nesfârşit, deoarece aproape întreg teritoriul Rusiei a fost cucerit prin războaie. Iată cu cine avem de-a face”, a spus el.

„Şi de aceea se exercită presiune asupra Ucrainei, da. Şi de aceea luptăm astfel. Şi demonstrăm adevăruri care par a fi evidente de mult timp, că după ocuparea Crimeei, capturarea unei părţi din Doneţk şi Luhansk, invazia pe scară largă din 24 februarie, după Buceaa, Mariupol, Olenivka şi tot ceea ce face Kremlinul în tot acest timp, a le crede pe cuvânt este pur şi simplu o condamnare. Condamnarea securităţii internaţionale comune. Şi a fiecărui lider care trebuie pur şi simplu să-şi apere poporul”, a continuat liderul ucrainean, părând să se refere la dificultăţile pe care le-a avut în convingerea lui Donald Trump.

„Au fost ascultate argumentele noastre? Sperăm din tot sufletul. Au fost de acord cu noi? Nu în totalitate. Deocamdată. Şi tocmai de aceea vorbim deocamdată despre 90%, şi nu despre 100% din pregătirea acordului de pace”, a precizat Zelenski.